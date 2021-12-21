Страны Балтии собираются создать совместную ракетную систему
На встрече в Каунасе министры обороны стран Балтии во вторник, 21 декабря, договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.
На встрече в Каунасе министры обороны стран Балтии во вторник, 21 декабря, договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня.
В совместном заявлении министров говорится, что они "декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня".
По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.
"Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями", - сказал министр журналистам в Каунасе.
По его словам, это может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией "красные линии".
"(Президент России Владимир) Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит - это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", - сказал Анушаускас.
Он встретился в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом и обсудил вопросы региональной безопасности, сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО, а также подписал совместное коммюнике.
Лаанет сказал, что очень рад "развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта - ракетных систем залпового огня".
"Это большой шаг вперед в развитии совместных мощностей и усилении сдерживания, а также повышения оборонной мощи в нашем регионе", - сказал эстонский министр.
Страны Балтии в последние годы активно сотрудничают в подготовке офицеров в Балтийском оборонном колледже, обеспечении миссии воздушной полиции НАТО, организации совместных учений.
Также осуществляется синхронизация планирования оборонных мощностей, координируются совместные закупки, проводятся совместные учения. Литва, Латвия и Эстония также сообща работают над упрощением формальностей, связанных с прибытием и передвижением союзников в странах Балтии.
Министры обороны: страны Балтии готовы предоставить помощь Украине
На состоявшейся во вторник в Каунасе встречи министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и заявили, что готовы предоставить помощь стране, обеспокоенной вероятным вторжением России.
"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. Но то, что помощь будет предоставлена, факт", - сказал журналистам после встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО.
Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества балтийских стран в 2022 году.
"Солидарность и единство стран Балтии не меняются в условиях современных вызовов безопасности, связь между министерствами обороны балтийских стран прочная", - сказал на церемонии Анушаускас.
Литовский министр сказал, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь термовизорами.
Во время дискуссий министры говорили о действиях России, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе. Россия в последнее время сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих возле украинской границы, что вызывает у стран Запада обеспокоенность относительно вероятного вторжения.
"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - сказал Анушаускас.
По словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила "абсурдные" требования.
Они, по словам Лаанета, показывают, что "цели Кремля остаются теми же - изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния".
Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.
По словам Лаанета, хотя страны "не видят экстренных военных угроз странам Балтии в данный момент", они решили улучшить свою подготовку на случай, если такая потребность возникнет в ближайшие недели.
Пабрикс отметил, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу. Это, по словам министра, напоминает путь, который когда-то прошли страны Балтии.
Как сказал латвийский министр, предъявленные Россией требования к США напоминают ситуацию перед Второй мировой войной, когда кто-то другой пытался решить судьбу стран Балтии без их участия.
Он сказал, что страны Балтии могут чувствовать себя в безопасности благодаря и своим вооруженным силам, и вооруженным силам партнеров в регионе.
Минобороны трех стран также договорились координировать действия в международных форматах и подчеркнули, что присутствие сил союзников является важным гарантом их безопасности.
По словам Анушаускаса, структуры НАТО и ЕС должны образом отреагировали на миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши.
"Мы благодарны за полученную помощь и понимание серьезности этой ситуации", - сказал он.