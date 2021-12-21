Страны Балтии собираются создать совместную ракетную систему

В совместном заявлении министров говорится, что они "декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня".

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.

"Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями", - сказал министр журналистам в Каунасе.

По его словам, это может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией "красные линии".

"(Президент России Владимир) Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит - это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", - сказал Анушаускас.