Суд оставил Лембергса, заболевшего Covid-19, в заключении

В настоящее время Лембергс находится в тюремной больнице в Олайне, так как он заразился Covid-19.

По словам адвоката, Лембергсу 10 мая сделали прививку от Covid-19 компании Johnson & Johnson. Находясь под стражей, Лембергс попросил предоставить ему возможность получить бустерную дозу вакцины, но она не была предоставлена, и не было получено ответов на его запросы и запросы его адвокатов по этому поводу, отметил Грудулис.

В Управлении мест заключения (IeVP), не комментируя конкретный случай с Лембергсом, заявили, что все заключенные Рижской центральной тюрьмы имели возможность получить бустерную вакцину Johnson & Johnson. Вакцина этого производителя была выбрана потому, что она является наиболее востребованной среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому никаких других вакцин заказано не было. Государственный совет по иммунизации рекомендует получить бустерную вакцину от Pfizer или Moderna после вакцинации Johnson & Johnson.

IeVP отказалось комментировать вопросы, связанные с вакцинацией Лембергса, поскольку они "касаются личной информации о здоровье".

Как уже сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.