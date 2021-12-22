Видео ⟩ Из Беларуси незаконно пытались ввезти почти 400 тонн нефтепродуктов

ЕС уже несколько раз вводил санкции против Беларуси, а в июне в список запрещенных к ввозу товаров добавились нефтепродукты. Этот сектор обеспечивает режиму Лукашенко значительные доходы.

С момента вступления в силу санкций таможенники Службы государственных доходов (СГД) усилили контроль за потоком товаров из Беларуси в Латвию. Во-первых, на предмет того, не попадает ли на территорию ЕС санкционный товар, во-вторых, не находятся ли под санкциями предприятия, участвующие в сделке.

Однако это не означает, что поток нефтепродуктов из Беларуси в Латвию полностью прекратился. Груз, заказанный до вступления в силу санкций, до сих пор можно ввезти.

"Нам не предоставили информацию о договоре, что также свидетельствует о нарушении санкций. Нам не смогли доказать, что он был заключен до 21 июня", - сказал директор таможенного департамента СГД Раймонд Зукулс.

Это первый подобный случай с момента вступления в силу санкций, и СГД проверяет каждый груз. Грузу отказывают во ввозе в Европейский Союз, и он возвращается в страну отправления. Невыполнение этого требования приведет к конфискации товара.

Нормативные акты запрещают СГД разглашать имя продавца, заказавшего этот товар, но нелегальный груз, если он пройдет через таможню, в любом случае будет транспортироваться по инфраструктуре Latvijas dzelzceļš.

Литва

В Литве, напротив, продолжается санкционный скандал, который чуть не свергнул правительство. В понедельник Литовские железные дороги заявили, что санкции США не являются обязательными.

Распространилось письмо Минфина США, в котором регулятор поясняет, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Беларуси, не распространяются на продолжение поставок удобрений на территорию Литвы. Его реализовала Литовская государственная железнодорожная компания. Предприятие заявило, что действует законно, но будет искать способы расторжения контракта с белорусской компанией.