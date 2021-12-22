Ср, 22.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Приближается буря". ВОЗ предупреждает о распространении омикрона в Европе

ФОТО: AFP / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), описывая резкое распространение омикрон-штамма коронавируса в Европе, предупредила во вторник, 21 декабря, что "надвигается еще одна буря".

По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, с момента идентификации омикрон-штамма менее четырех недель назад он был обнаружен как минимум в 38 из 53 стран Европейского региона ВОЗ.

По словам Клюге, многие вопросы об омикроне остаются без ответа, но известно, что он стал доминирующим штаммом в ряде стран, включая Данию, Португалию и Соединенное Королевство, "где цифры удваиваются каждые полтора-три дня, что дает беспрецедентные результаты передачи вируса".

В ближайшие несколько недель новый штамм станет доминирующим в ряде других стран региона, что приблизит ситуацию в и без того напряженных системах здравоохранения к критической точке.

Омикрон, вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Европе, допустил Клюге.

"Большое количество новых случаев заражения может привести к еще большему количеству госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб", - предупредил он.


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