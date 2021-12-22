"Приближается буря". ВОЗ предупреждает о распространении омикрона в Европе

По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, с момента идентификации омикрон-штамма менее четырех недель назад он был обнаружен как минимум в 38 из 53 стран Европейского региона ВОЗ.

По словам Клюге, многие вопросы об омикроне остаются без ответа, но известно, что он стал доминирующим штаммом в ряде стран, включая Данию, Португалию и Соединенное Королевство, "где цифры удваиваются каждые полтора-три дня, что дает беспрецедентные результаты передачи вируса".

В ближайшие несколько недель новый штамм станет доминирующим в ряде других стран региона, что приблизит ситуацию в и без того напряженных системах здравоохранения к критической точке.

Омикрон, вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Европе, допустил Клюге.