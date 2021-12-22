"Динамо" прервало серию из пяти поражений, обыграв на выезде "Витязь"

Матч проходил в ЛД "Витязь" в Подольске и завершился победой "Динамо" в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

На 9-й минуте Миро Аалтонен реализовал численное большинство и вывел хозяев вперёд, а на 11-й минуте Рудольф Червены в большинстве восстановил равенство. Во втором периоде Мэтт Лорито с передачи Лауриса Дарзиньша вывел рижан вперёд, но в середине третьего периода Виталий Попов вновь сравнял - 2:2. На первой минуте овертайма шайбу в ворота подмосковной команды отправил Лукаш Радил.

Таким образом, рижское "Динамо" прервало серию из пяти поражений подряд. В данный момент подопечные Владимира Крикунова с 32 очками занимаю 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 33 очками занимает 11-е место.