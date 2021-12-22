Ср, 22.12.2021
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Олимпийского чемпиона-фигуриста избили в Москве. Он заступился за девушку

Анна Сидорова и Дмитрий Соловьев. ФОТО: dmitry_solovyev/Instagram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв попал в больницу после того, как на него напали трое хулиганов. Он заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря. Перепалка на улице ночью переросла в драку. В результате спортсмен был госпитализирован. 

Нападавшие сбили Соловьёва с ног и избили ногами, а Сидорова успела вызвала полицию. Трое нападавших были задержаны правоохранительными органами. 

Менеджер спортсмена Елена Болотова подтвердила, что Соловьёв находится в больнице и ожидает обследования врачей. Сложно судить о том, насколько скоро поправится спортсмен. 

Девушка спортсмена Анна Сидорова сообщила, что врачи ей сказали, что состояние спортсмена средней тяжести и у него тяжёлая травма головы. Травма помешает Соловьёву принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" в Санкт-Петербурге. Там он является партнёром российской фигуристки Алины Загитовой.

32-летний Соловьёв завоевал золото командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через четыре года стал серебряным призёром Игр в Пхёнчхане.

Видео: нападение на фигуриста

Видео: запись конфликта с камер наблюдения

Олимпийский комитет России (ОКР) в Telegram опубликовал заявление Сидоровой по поводу случившегося.

Telegram-канал Mash также опубликовал интервью девушки после нападения. Сидорова говорит, что конфликт начался после того, как девушки попросили у компании парней на улице прикурить. Те начали себя вести хамски, и Соловьёв сделал им замечание: "Ребят, уважайте пожалуйста, это девушки". Далее начался конфликт, и когда парни в очередной раз столпились возле фигуриста, Сидорова решила начать видеосъёмку, "на всякий случай, чтобы у нас была защита".


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