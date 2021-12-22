Олимпийского чемпиона-фигуриста избили в Москве. Он заступился за девушку

Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря. Перепалка на улице ночью переросла в драку. В результате спортсмен был госпитализирован.
Нападавшие сбили Соловьёва с ног и избили ногами, а Сидорова успела вызвала полицию. Трое нападавших были задержаны правоохранительными органами.
Менеджер спортсмена Елена Болотова подтвердила, что Соловьёв находится в больнице и ожидает обследования врачей. Сложно судить о том, насколько скоро поправится спортсмен.
Девушка спортсмена Анна Сидорова сообщила, что врачи ей сказали, что состояние спортсмена средней тяжести и у него тяжёлая травма головы. Травма помешает Соловьёву принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" в Санкт-Петербурге. Там он является партнёром российской фигуристки Алины Загитовой.
32-летний Соловьёв завоевал золото командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через четыре года стал серебряным призёром Игр в Пхёнчхане.
Видео: нападение на фигуриста
Видео: запись конфликта с камер наблюдения
Олимпийский комитет России (ОКР) в Telegram опубликовал заявление Сидоровой по поводу случившегося.
Telegram-канал Mash также опубликовал интервью девушки после нападения. Сидорова говорит, что конфликт начался после того, как девушки попросили у компании парней на улице прикурить. Те начали себя вести хамски, и Соловьёв сделал им замечание: "Ребят, уважайте пожалуйста, это девушки". Далее начался конфликт, и когда парни в очередной раз столпились возле фигуриста, Сидорова решила начать видеосъёмку, "на всякий случай, чтобы у нас была защита".