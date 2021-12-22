Сын Шумахера станет резервным пилотом "Феррари" в следующем сезоне
Руководитель "Феррари" Матиа Бинотто сообщил, что Мик Шумахер станет резервным пилотом команды в сезоне 2022 года.
Руководитель "Феррари" Матиа Бинотто сообщил, что Мик Шумахер станет резервным пилотом команды в сезоне 2022 года.
22-летний гонщик будет делить место резервного пилота "Феррари" с бывшим гонщиком Альфа Ромео Антонио Джовинацци.
Джовинацци будет занимать это место в 12 гонках, а Шумахер - в остальных 11.
Резервный пилот занимает место основного, если тот не может участвовать в соревнованиях.
Место Шумахера в команде "Хаас" будет занимать бразилец Пьетро Фиттипальди.
"Мик будет резервным пилотом "Феррари", как и Антонио Джовинацци. Шумахер будет нашим резервным пилотом в некоторых гонках, где не будет Джовинацци. Мик заслужил небольшое повышение. Он отлично поработал в "Хаас" в прошлом сезоне. Машины в 2022 году будут значительно отличаться от тех, которые были в минувшем сезоне, так что Шумахеру еще предстоит привыкнуть к новым условиям. Для нас это важно, ведь если Мик нам понадобится, то он будет готов сесть за руль "Феррари", - сказал Бинотто.