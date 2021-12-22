Правительство смягчит ограничения на праздники. Президент против

В интервью передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении он отметил, что с учетом характера распространения омикрон-штамма коронавируса люди должны быть намного более осторожными и воздерживаться от активных контактов на Рождество и Новый год. По его мнению, правительство должно было ввести ограничения с этой целью, но в то же время, как указал Левитс, никого не заставляют использовать эти новые возможности, и люди сами могут принимать решение - собираться или нет.

Президент отметил, что в целом вчерашние решения правительства о послаблениях не поддерживает и призывает людей воздержаться от их использования.

Новый oмикрон-штамм коронавируса намного более заразный, поэтому ограничения должны быть более строгими, заявил президент.

Он напомнил, что во время пандемии уже дважды были ситуации, когда министры запоздало приняли решения об ограничениях, и у него есть опасения, что правительство Кариньша рискует повторить этот сценарий и в третий раз.

Левитс допустил, что правительство не вводит жесткие ограничения, потому что беспокоится за свою популярность.

Левитс: давление на латвийско-белорусской границе может увеличиться

Нужно считаться с тем, что давление со стороны Беларуси, которая направляет потоки мигрантов на границу Латвии, может увеличиться, добавил в интервью Rīta Panorāma Левитс.

Как отметил президент, сейчас границы Латвии в безопасности, так как пограничники предотвращают попытки проникновения в страну нарушителей. Пограничная охрана работает очень профессионально, заявил Левитс.

Он также отметил, что у Латвии в данном вопросе есть поддержка Европейского союза и НАТО. "Мы в этом вопросе не одиноки", - сказал президент.

В то же время, как указал Левитс, европейские нормы регулирования миграции устарели и должны измениться, чтобы адаптироваться к новой ситуации, когда в мире появились такие новые формы агрессии, как гибридная война.

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе заявил, что ситуация на границе стала более напряженной.

Потоки нарушителей на границах Беларуси с Литвой и Польшей уменьшаются, и в настоящее время Латвия может стать страной, против которой может быть усилено давление.