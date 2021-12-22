Выявлено 748 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них восемь человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки понизился и составляет 527,6 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 389 человек (52%) не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 359 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9045 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 269 204 человек, скончались 4477 человек с коронавирусом.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки не изменилось - лечение в стационаре требуется 512 больным, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 59 пациентов с Covid-19, выписано 49 человек.

В настоящее время в больницах находятся 428 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 84 человек тяжелое.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1655 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил Департамент статистики страны.

17 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1271 пациент с Covid-19, 120 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. 586 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 771 случай. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,4%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 506 тыс. человек, скончалось 7,2 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 725 новых случаев коронавируса, скончались два человека.

По состоянию на утро среды госпитализированы 220 пациентов с коронавирусом. Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 168 пациентам, из них 135 (80,4 процента) не вакцинированы, а у 33 человек (19,6 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 7219 тестов, позитивный результат дали 725 из них. 398 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 327 курс вакцинации завершен.

Две дозы вакцины в Эстонии получил 61 процент населения.