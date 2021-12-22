От жаркого из свинины до пипаркукас: чем ценны латышские традиционные праздничные блюда?

2. Серый горошек

По латышскому народному поверью серый горошек включают в меню праздничного стола, чтобы не было слез. Серый горох низкокалориен, однако является ценным источником белка и клетчатки. Он содержит витамины и минералы, которые благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина и улучшают функционирование почек, а также стабилизируют женские гормоны. При этом нужно учитывать, что есть его нужно в умеренных количествах, не торопясь и хорошо пережевывая. Перед приготовлением рекомендуется на замочить горох в воде на 24 часа. Это не только позволит гороху быстрее свариться, но и улучшит его вкус, поскольку, разбухая в воде, горох начинает производить другие ценные вещества.

3. Пироги со шпеком

По латышскому народному поверью пироги со шпеком пекут, чтобы жизнь была полна сюрпризов. Качественный шпек богат жирами, белками, кальцием, магнием, а также фосфором. Пирожки со шпеком быстро "становятся любимыми", но не стоит слишком ими увлекаться, ведь от них так сложно отказаться во время праздничного стола - они съедаются один за другим и за столом, и после него. Чтобы уменьшить пристрастие к ним, в праздничный вечер рекомендуется не забывать об умеренной физической активности. Для теста для пирогов рекомендуется выбирать муку грубого помола, которая будет содержать больше клетчатки и будет более ценной для организма.

4. Тушеная капуста

Традиционное латышское блюдо - тушеная капуста подается к праздничному столу, чтобы было достаточно сил. Капуста содержит большое количество витамина С, а также витамины А и К. Они являются богатым источником растворимой и нерастворимой клетчатки, калия и магния. Капуста благотворно влияет на обмен веществ, регулирует уровень холестерина, глюкозы, создает чувство сытости, способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника.

5. Имбирные пряники

Выпечка имбирных пряников - неотъемлемая часть рождественской традиции. Их пекут, чтобы не было недостатка любви. Пряники содержат не только много углеводов, но и витамин Е, фосфор, йод, витамин К, калий, магний и триптофан. Триптофан особенно ценен еще и потому, что он действует как природный антидепрессант и благотворно влияет на нервную систему человека.

6. Рыба с крупной чешуей

Рождественский стол не может обойтись без рыбы, которая, по мнению латвийцев, символизирует деньги и доход. Самым популярным выбором латвийцев для праздничного стола является карп, который фаршируют разными начинками. Рыба богата жирными кислотами Омега-3, витаминами D, E и B12, а также цинком, селеном и йодом. Эти ценные вещества помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, благотворно влияют на нервную систему, участвуют в развитии зрительной, костно-мышечной системы и настоятельно рекомендуются для профилактики остеопороза.

7. Жареная курица

Чтобы добиться успеха на работе, в рождественское угощение включают жареную курицу. Куриное мясо богато белками, поэтому оно содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для организма человека. Белки и аминокислоты являются важным "строительным материалом" организма, который укрепляет скелет, поддерживает мышечную массу, а также создает чувство сытости, предотвращает возникновение и прогрессирование различных заболеваний.

8. Свекла и морковь

Латвийцы добавляют свеклу и морковь в различные блюда - в салаты, в жаркое, в рыбные начинки - что, по преданию, делается, чтобы было хорошее здоровье. Свекла и морковь содержат витамин С, витамины группы В, клетчатку, железо, калий, магний, витамин А, бета-каротин и другие ценные питательные вещества. Эти корнеплоды способствуют пищеварению, повышают уровень гемоглобина, стабилизируют уровень глюкозы, а также богаты антиоксидантами, обладающими противораковым действием.

9. Печения

Традиционно, помимо имбирных пряников, к праздничному столу пекут и другие домашние печения, чтобы было много солнца. Самыми ценными будут цельнозерновые печения: овсяное или печенье из ржаной муки. Они содержат много клетчатки, в которой особенно ценным является бета-глюкан - он может снижать уровень холестерина и сахара, дольше сохраняет чувство сытости и энергии.