17-летняя школьница-гигант - будущая звезда женского баскетбола?

Рост школьницы составляет 190 см, а вес - около 110-115 кг. "Чемпионат" пишет, что Крукс примерно на 25 см выше большинства соперниц и в два раза тяжелее них.
Ауди ещё играет в школьной лиге за команду "Голден Беарс", но уже получила предложения от ряда выдающихся колледжей первого дивизиона американской студенческой лиги NCAA: университетов Мичигана, Айовы, Миссисипи, Канзаса и Висконсина.
"Шакил О'Нил женского баскетбола" - так её прозвал портал Courtside Films - страничка, посвящённая студенческому баскетболу. Многочисленные видео, в которых Крукс доминирует над оппонентами в баскетбольных матчах, разошлись по интернету и завоевали уважение болельщиков. Однако спортсменка выделяется на фоне других не только внушительной фигурой, но и своими навыками и скоростью.
Крукс обладает титулом чемпионки штата среди учениц средней школы, а в прошлом году стала самым результативным игроком конференции уже среди старшего возраста и лучшей участницей турнира.
Интересно, что спортсменка из штата Айова ранее выступала в соревнованиях по метанию ядра, но сейчас она окончательно сфокусировалась на игре с мячом.
Тренер "Голден Беарс" Брэндон Шваб уверен, что Крукс является самой доминирующей баскетболисткой штата и, возможно, страны. По словам специалиста, её невозможно остановить при игре один на один.
Неудивительно, что Ауди пророчат светлое будущее в женской НБА.