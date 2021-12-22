17-летняя школьница-гигант - будущая звезда женского баскетбола?

Рост школьницы составляет 190 см, а вес - около 110-115 кг. "Чемпионат" пишет, что Крукс примерно на 25 см выше большинства соперниц и в два раза тяжелее них.

Ауди ещё играет в школьной лиге за команду "Голден Беарс", но уже получила предложения от ряда выдающихся колледжей первого дивизиона американской студенческой лиги NCAA: университетов Мичигана, Айовы, Миссисипи, Канзаса и Висконсина.

"Шакил О'Нил женского баскетбола" - так её прозвал портал Courtside Films - страничка, посвящённая студенческому баскетболу. Многочисленные видео, в которых Крукс доминирует над оппонентами в баскетбольных матчах, разошлись по интернету и завоевали уважение болельщиков. Однако спортсменка выделяется на фоне других не только внушительной фигурой, но и своими навыками и скоростью.

Крукс обладает титулом чемпионки штата среди учениц средней школы, а в прошлом году стала самым результативным игроком конференции уже среди старшего возраста и лучшей участницей турнира.

Интересно, что спортсменка из штата Айова ранее выступала в соревнованиях по метанию ядра, но сейчас она окончательно сфокусировалась на игре с мячом.

Тренер "Голден Беарс" Брэндон Шваб уверен, что Крукс является самой доминирующей баскетболисткой штата и, возможно, страны. По словам специалиста, её невозможно остановить при игре один на один.