Третьяк о форме с надписью СССР: "Нам это никто не запретит"

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал то, что сборная России выступала на Кубке Первого канала в форме с надписью СССР, заявив, что советский режим "убил миллионы невинных людей".

"Я удивлён и расстроен тем, что России разрешили носить майки с надписью "СССР" на матче Еврохоккейтура с Финляндией. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей," - написал Стубб в Twitter.

Третьяк не считает дизайн формы хоккеистов политическим жестом. "И я, и ветераны восприняли это очень хорошо - это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе. Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов", - сказал президент ФХР ТАСС.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова также прокомментировала слова бывшего премьер-министра Финляндии. Она заявила, что майки с ретро-формой появятся и в будущих матчах.

"Он, видимо, не очень понимает, зачем это было нужно. Акция с ретро-формой была рассчитана не на иностранцев, а на нашу историю и традиции. Это было приурочено к 75-летию российского хоккея — наши великие достижения, которые, к сожалению, были только в СССР.

Думаю, будет еще матч с ретро-формой против Канады к 50-летию Суперсерии-72. Хотя канадцы могут отреагировать на это неадекватно. Теперь даже не знаю, какая у них будет реакция на такую форму. Время изменилось - соцсети это дело такое.

Мы сами знаем про этот режим и не скрываем это - есть различные музеи и выставки. Но в СССР было много и хорошего. Если сейчас спросить людей о том, где они хотят жить. Многие ответят: "В Советском Союзе". И это, несмотря на систему, о которой говорит экс премьер-министр. Возможно, эта реакция вызвана днем рождения Сталина. Может, кто из пиарщиков подсказал так написать.