Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина перешла в "Челси"
Футболистка женской сборной России и московского "Локомотива" Алсу Абдуллина перешла в "Челси", сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Футболистка женской сборной России и московского "Локомотива" Алсу Абдуллина перешла в "Челси", сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Контракт с 20-летней футболисткой рассчитан на 2,5 года. Абдуллина выбрала 27-й номер.
"Я счастлива присоединиться к "Челси". Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, в которой так много замечательных игроков. Хочу продолжать развиваться как игрок и прогрессировать в Лондоне. Хочу помочь команде выиграть как можно больше трофеев", - сказала Абдуллина.
В прошедшем сезоне Алсу Абдуллина провела за клуб 30 матчей, отметилась 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Абдуллина выступала за "Локомотив" с 2020 года, стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок страны.
We’re delighted to announce the signing of Alsu Abdullina!— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) December 22, 2021
The @TeamRussia left back will join the Blues for the second half of the 2021/22 season. 🙌 #AlsuChelsea2024