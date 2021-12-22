Ср, 22.12.2021
Планируем, что после 11 января мы будем жить почти как сейчас - в "зеленом режиме", в котором нужно носить маски и должен быть сертификат. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина перешла в "Челси"

Алсу Абдуллина ФОТО: Instagram/ab_alsu

Футболистка женской сборной России и московского "Локомотива" Алсу Абдуллина перешла в "Челси", сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Контракт с 20-летней футболисткой рассчитан на 2,5 года. Абдуллина выбрала 27-й номер.

"Я счастлива присоединиться к "Челси". Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, в которой так много замечательных игроков. Хочу продолжать развиваться как игрок и прогрессировать в Лондоне. Хочу помочь команде выиграть как можно больше трофеев", - сказала Абдуллина.

В прошедшем сезоне Алсу Абдуллина провела за клуб 30 матчей, отметилась 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Абдуллина выступала за "Локомотив" с 2020 года, стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок страны.


НАВЕРХ
Back