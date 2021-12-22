Дмитрий Соловьёв поделился первым видео из больницы после избиения

Его девушку, керлингистку Анну Сидорову, не пускают в палату, а связь с Дмитрием она держит через лечащих врачей. Спортсменка говорила, что Дмитрий чувствует себя неважно - так как у него обнаружили гематому головного мозга. Очень важно следить за его состоянием в ближайшие четыре дня.

Сегодня он впервые дал комментарий из больничной палаты. Видно, что ему пока очень тяжело говорить и он еще не пришел в себя после шока и боли.

"Я увидел, что люди нецензурно выражались, приставали к девушкам. Попросил их быть повежливее. Парень с бородой и усами пытался успокоить своих товарищей, остановить. Но те не унимались. Сначала был толчок, я поднялся, упал, сказал: "У меня руки в карманах, я без всякой агрессии к вам Здесь камеры, все видно". После этого мне прилетело два удара, и я решил, что пора вызывать полицию", - сказал Дмитрий.