Ср, 22.12.2021
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В Эстонии после второй дозы вакцины от Covid-19 скончался 23-летний мужчина
Проблемы со здоровьем у него были еще до прививки

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На прошлой неделе Департамент лекарственных средств Эстонии получил сообщение, что 23-летний мужчина скоропостижно скончался спустя месяц после второй дозы вакцины Comirnaty (Pfizer), пишет Rus.Postimees.

При вскрытии был обнаружен миокардит, то есть поражение сердечной мышцы. За полгода до этого у пациента была обнаружена аритмия (желудочковая экстрасисталия). Хотя семейный врач направил пациента к кардиологу, на консультацию он не пришел.

После первой дозы вакцины у молодого человека возникла вирусная инфекция. Спустя 3,5 недели после второй дозы появился жар, других жалоб не было. 

По оценке департамента, связь между смертью и вакциной возможна, поскольку миокардит является побочным эффектом вакцин на основе мРНК, внезапную смерть могло спровоцировать усугубление аритмии из-за миокардита. 

Также Департамент лекарственных средств получил сообщение о случае с 32-летним мужчиной, у которого после первой дозы вакцины возникла боль в области груди. Пациента госпитализировали с подозрением на миокардит, диагноз был подтвержден анализами. Пациент прошел лечение и идет на поправку. За пять месяцев до этого пациента перенес Covid-19, что повышает риски возникновения миокардита. 

Всего на прошлой неделе Департамент лекарственных средств получил 64 сообщения о побочных эффектах применяемых в Эстонии вакцин, 50 из них касались вакцины Pfizer, которая применяется для вакцинации чаще других препаратов.

С 27 декабря 2020 по 19 декабря 2021 департаменту прислали 36 сообщений о смерти после вакцинации и предполагаемой связи: 19 сообщений пришло от врачей, 17 - от пациентов. Только 14 сообщений получили медицинское подтверждение. 


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