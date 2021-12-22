В Эстонии после второй дозы вакцины от Covid-19 скончался 23-летний мужчина

При вскрытии был обнаружен миокардит, то есть поражение сердечной мышцы. За полгода до этого у пациента была обнаружена аритмия (желудочковая экстрасисталия). Хотя семейный врач направил пациента к кардиологу, на консультацию он не пришел.

После первой дозы вакцины у молодого человека возникла вирусная инфекция. Спустя 3,5 недели после второй дозы появился жар, других жалоб не было.

По оценке департамента, связь между смертью и вакциной возможна, поскольку миокардит является побочным эффектом вакцин на основе мРНК, внезапную смерть могло спровоцировать усугубление аритмии из-за миокардита.

Также Департамент лекарственных средств получил сообщение о случае с 32-летним мужчиной, у которого после первой дозы вакцины возникла боль в области груди. Пациента госпитализировали с подозрением на миокардит, диагноз был подтвержден анализами. Пациент прошел лечение и идет на поправку. За пять месяцев до этого пациента перенес Covid-19, что повышает риски возникновения миокардита.

Всего на прошлой неделе Департамент лекарственных средств получил 64 сообщения о побочных эффектах применяемых в Эстонии вакцин, 50 из них касались вакцины Pfizer, которая применяется для вакцинации чаще других препаратов.