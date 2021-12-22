Привиться от гриппа можно будет в пунктах вакцинации против Covid-19

Как и раньше, привиться от гриппа можно будет у семейных врачей. "Всем пожилым людям, которые хотят получить вакцину от гриппа, советуем вначале связаться со своим семейным врачом и узнать, проводит ли он вакцинацию", - сказала Юхневича.

С четверга, 23 декабря, получить оплаченную государством вакцину против гриппа в прививочных пунктах Covid-19 смогут хронические пациенты, беременные женщины, педагоги, полицейские, пограничники, пожарные, работники мест заключения и военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС).

Всем сотрудникам внутренних дел и представителям НВС перед получением оплаченной государством прививки от гриппа следует предъявить служебное удостоверение и удостоверяющий личность документ, пенсионерам - только удостоверение личности, в то время как хронические пациенты, беременные женщины и педагоги должны будут на месте заполнить свидетельство о принадлежности к соответствующей группе.

Вакцину против гриппа в пунктах вакцинации против Covid-19 можно вводить отдельно или в комбинации с вакциной против коронавируса. По заключению Государственного совета по иммунизации, вакцинация против обоих инфекционных заболеваний может проводиться одновременно.

В общей сложности государство закупило примерно 70 000 вакцин против гриппа, сказала Юхневича.

Как и прежде, государство оплачивает вакцинацию от гриппа людям старше 65 лет, сотрудникам и жителям центров социального ухода, медикам и вспомогательному медицинскому персоналу, взрослым и детям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям в возрасте до двух лет.

Больше всего от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными, диабетом, больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и другие люди с ослабленным иммунитетом. По мнению Минздрава, вакцинация против гриппа важна и для других групп лиц, которые подвергаются повышенному риску заражения в связи со своей профессиональной деятельностью.

Планируется вновь открыть крупные центры вакцинации от Covid-19

В ближайшее время планируется вновь открыть крупные центры вакцинации от Covid-19, в том числе два в Риге, сообщила в среду на пресс-конференции руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

В других регионах планируется открыть до 20 центров.

Также, по словам Юхневичи, будет изменено время работы прививочных пунктов в торговых центрах и мобильных контейнерах.

Отдел проекта вакцинации работает и над изменениями в выездной вакцинации, которая до этого в основном проводилась в менее населенных регионах. Подход будет изменен, чтобы выездная вакцинация больше проводилась в помещениях самоуправлений.