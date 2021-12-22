Ср, 22.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли

22 декабря в одном абзаце ⟩ Левитс не рад новым решениям, а магазины отказались от "зеленого" режима

ФОТО: LETA

Сегодня в Риге снег без остановки шел больше 10 часов, покрыв улицы столицы слоем в 15-20 сантиметров, что является вторым по величине количеством снега в этом месяце. Рассказываем о главном за 22 декабря!

События дня в одном абзаце

Вчера неожиданно для всех правительство решило смягчить ограничения на праздники, правда, президент Латвии Эгил Левитс остался недоволен таким решением. Тем временем многие супермаркеты в Латвии отказываются от "зеленого режима" и работают для всех. Креативное решение, правда, не все им довольны. Также в ближайшее время планируется изучить вопрос, связанный с врачом-иммунологом Евгением Никифоренко, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. В течение пяти месяцев государство будет покрывать половину стоимости жилищных пособий, а до мая государство будет компенсировать потребителям электроэнергии 50% расходов. На Тинужском шоссе произошла трагическая авария, а водитель автобуса под Екабпилсом высадил детей в темноту и холод. В Таллинне с небоскреба Radisson упал человек, а на Белорусской АЭС обнаружены тысячи дефектов. В Эстонии после второй дозы вакцины от Covid-19 скончался 23-летний мужчина, а ВОЗ предупреждает о распространении омикрона в Европе. Олимпийского чемпиона-фигуриста избили в Москве, а Барбара Брыльска сломала позвоночник

Все обсуждают

Весь год мы обсуждали проблемные точки Латвии, откровенно спорили друг с другом, ругали правительство, выслушивали бизнесменов, пытались понять эпидемиологов. Пришло время в эфире "Кто вам платит?" поговорить о хорошем, веселом и вечном.

Чем себя порадовать

Наконец-то на латвийские экраны вышло продолжение "Матрицы", которого мы ждали 18 лет. Стоило ли ожидание того, интересен ли все еще виртуальный мир и исправило ли "Воскрешение" ошибки "Перезагрузки" и Революции"? Артем Липин занял место штатного кинокритика RUS TVNET, пока бессменный автор рубрики "Андрей уже посмотрел" находится в отпуске, и, отправившись на самый первый, утренний, сеанс, нашел ответы на эти вопросы.

Фото дня

Фотограф дикой природы Дмитрий Кох запечатлел полярных медведей на заброшенной метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море - люди покинули это здание в 1992 году.

ФОТО: Instagram/Master.blaster

НАВЕРХ
Back