22 декабря в одном абзаце ⟩ Левитс не рад новым решениям, а магазины отказались от "зеленого" режима

Сегодня в Риге снег без остановки шел больше 10 часов, покрыв улицы столицы слоем в 15-20 сантиметров, что является вторым по величине количеством снега в этом месяце. Рассказываем о главном за 22 декабря!
Весь год мы обсуждали проблемные точки Латвии, откровенно спорили друг с другом, ругали правительство, выслушивали бизнесменов, пытались понять эпидемиологов. Пришло время в эфире "Кто вам платит?" поговорить о хорошем, веселом и вечном.
Чем себя порадовать
Наконец-то на латвийские экраны вышло продолжение "Матрицы", которого мы ждали 18 лет. Стоило ли ожидание того, интересен ли все еще виртуальный мир и исправило ли "Воскрешение" ошибки "Перезагрузки" и Революции"? Артем Липин занял место штатного кинокритика RUS TVNET, пока бессменный автор рубрики "Андрей уже посмотрел" находится в отпуске, и, отправившись на самый первый, утренний, сеанс, нашел ответы на эти вопросы.
Фото дня
Фотограф дикой природы Дмитрий Кох запечатлел полярных медведей на заброшенной метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море - люди покинули это здание в 1992 году.