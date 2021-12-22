22 декабря в одном абзаце ⟩ Левитс не рад новым решениям, а магазины отказались от "зеленого" режима

Весь год мы обсуждали проблемные точки Латвии, откровенно спорили друг с другом, ругали правительство, выслушивали бизнесменов, пытались понять эпидемиологов. Пришло время в эфире "Кто вам платит?" поговорить о хорошем, веселом и вечном .

Наконец-то на латвийские экраны вышло продолжение "Матрицы", которого мы ждали 18 лет. Стоило ли ожидание того, интересен ли все еще виртуальный мир и исправило ли "Воскрешение" ошибки "Перезагрузки" и Революции"? Артем Липин занял место штатного кинокритика RUS TVNET, пока бессменный автор рубрики "Андрей уже посмотрел" находится в отпуске, и, отправившись на самый первый, утренний, сеанс, нашел ответы на эти вопросы.