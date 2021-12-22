Официально: Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин

Такое решение было принято из-за того, что коронавирусная инфекция Covid-19 нарушила расписание регулярного чемпионата, вынудив организаторов перенести большое количество матчей, а также сохраняющейся неопределённости из-за пандемии.

21 декабря был опубликован отчёт, согласно которому более 130 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов.

"НХЛ уважает и восхищается желанием игроков представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Мы ждали как можно дольше, чтобы принять окончательное решение", - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По словам Беттмэна, были изучены все возможные варианты, чтобы позволить игрокам НХЛ поехать в Пекин, но серьёзное нарушение графика регулярного чемпионата внесло свои коррективы. По словам функционере, уже отложены более 50 матчей.

Напомним, предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане также прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады-2018 стали российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли команду Германии со счётом 4:3.

Состав групп хоккейного олимпийского турнира 2022 года :

Группа А: Канада, США, Германии, Китай.

Группа В: Команда Олимпийского комитета России (ОКР), Чехия, Швейцария и Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.