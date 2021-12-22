Видео ⟩ Неприятная ситуация в автобусе: что делать, если пассажир не соблюдает ограничения?
Житель Риги, который регулярно ездит на автобусе номер 3, недавно пережил очень неприятную поездку, сообщает передача Bez Tabu.
Житель Риги, который регулярно ездит на автобусе номер 3, недавно пережил очень неприятную поездку, сообщает передача Bez Tabu.
Действующие правила гласят, что общественный транспорт не должен перевозить более 80% от возможного количества пассажиров. На каждом втором сиденье нарисован крестик, чтобы указать, где нельзя сидеть.
Рижанин Эдгар положил свою сумку на такое кресло, но настойчивый пассажир очень хотел сесть рядом с Эдгаром.
"Сначала он спросил меня по-русски, могу ли я сесть. Указывая на место с крестиком, я сказал, что нет, потому что нельзя.
Затем он начал действовать агрессивно и попытался убрать мою сумку, чтобы сесть на место, что ему в конечном итоге удалось со своей толстой задницей. Когда я сказал ему уйти, он начал угрожать мне побоями.
Подскажите, что делать в такой ситуации, потому что появляется желание ударить такого пассажира", - сказал рижанин.
Пассажир считает, что обращаться к сотрудникам полиции нет смысла, потому что они все равно не успеют приехать.
"Звать водителя, крича на весь автобус, потому что, идя к водителю, этот человек сядет на мое место и больше не позволит мне сесть, и водитель вряд ли решит такую ситуацию. Если нет телефона - дать пассажиру по заднице, выгнав его с места", - предложил возможные сценарии действий Эдгар.
Rīgas satiksme отмечает передаче, что в любом случае, когда пассажир чувствует потребность в помощи, он должен обратиться к окружающим, а также к водителю общественного транспорта.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu на латышском языке