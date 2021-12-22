Видео ⟩ Неприятная ситуация в автобусе: что делать, если пассажир не соблюдает ограничения?

Действующие правила гласят, что общественный транспорт не должен перевозить более 80% от возможного количества пассажиров. На каждом втором сиденье нарисован крестик, чтобы указать, где нельзя сидеть.

Рижанин Эдгар положил свою сумку на такое кресло, но настойчивый пассажир очень хотел сесть рядом с Эдгаром.

"Сначала он спросил меня по-русски, могу ли я сесть. Указывая на место с крестиком, я сказал, что нет, потому что нельзя.

Затем он начал действовать агрессивно и попытался убрать мою сумку, чтобы сесть на место, что ему в конечном итоге удалось со своей толстой задницей. Когда я сказал ему уйти, он начал угрожать мне побоями.

Подскажите, что делать в такой ситуации, потому что появляется желание ударить такого пассажира", - сказал рижанин.

Пассажир считает, что обращаться к сотрудникам полиции нет смысла, потому что они все равно не успеют приехать.

"Звать водителя, крича на весь автобус, потому что, идя к водителю, этот человек сядет на мое место и больше не позволит мне сесть, и водитель вряд ли решит такую ​​ситуацию. Если нет телефона - дать пассажиру по заднице, выгнав его с места", - предложил возможные сценарии действий Эдгар.

Rīgas satiksme отмечает передаче, что в любом случае, когда пассажир чувствует потребность в помощи, он должен обратиться к окружающим, а также к водителю общественного транспорта.