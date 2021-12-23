Видео ⟩ В Эстонии одинокая кенгуру ищет вторую половинку

Кянди два года, она привыкла к холоду и новому дому.

"По характеру она похожа на зебру, ей хочется носиться и чтобы было много места. Она живет в одном хлеву с гусями, козами, нанду, страусами и енотами. Гуси - шумные, они ее приучили, теперь она уже не пугается всего", - рассказал хозяин хутора Вальмар.

В хлеву у кенгуру друзей хватает, но ей также нужен спутник жизни.

"Одной ей грустно, нет представителя ее вида. Сейчас компанию ей составляют другие, это неплохо. Но если бы был представитель своего вида, все равно, самка или самец, ей было бы веселее", – пояснил владелец хутора.

Он рассказал ERR, что с радостью примет еще одно животное, если кто-то вдруг захочет его подарить.