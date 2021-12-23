Чт, 23.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ От освещенного парусника до подарков: Саулкрасты украсили к праздникам!

ФОТО: Saulkrastu pilsētas pašvaldība/Publicitātes foto

В конце года город Саулкрасты приглашает на незабываемую рождественскую прогулку, посещение города подарит всем положительные эмоции и заставит почувствовать себя в настоящей зимней сказке. В ожидании Рождества в городе можно увидеть оленей, праздничные подарки и освещенную парусную лодку. Настоящее рождественское настроение лучше всего ощущается по вечерам, когда город красиво освещается и ежедневная суета превращается в медленное наслаждение праздником, сообщили представители самоуправления Саулкрасты.

Галерея: Рождественское настроение в Саулкрасты

Саулкрасты приглашает жителей и гостей города начать свое зимнее сказочное путешествие с центра города. Декорации подарков с подсветкой, расположенные на площади Солнца, позволяют как маленьким, так и взрослым зрителям на мгновение почувствовать себя подарком.

Также в этом году возле Петерупской лютеранской церкви можно посмотреть сцену из Вифлеема - Мария, Иосиф и мудрецы Востока смотрят на маленького младенца Иисуса в яслях, а пастушок приглашает всех принять участие в большом событии маленького города Вифлеем.

В вечерней тишине Саулкрастского лесного парка можно спрятаться от сильных ветров побережья и понаблюдать за ярко освещенными оленями во время неспешной прогулки.

В Звейниекциемсе, недалеко от порта возле саулкрастского Дома культуры "Звейниекциемс", стоит рождественский сказочный корабль, который так и манит помечтать о самых смелых путешествиях.

Для создания природного объекта были использованы цепи длиной более 250 метров, корабль освещают более 6000 лампочек, а его размеры - семь метров в ширину и шесть метров в высоту. Рядом с кораблем в окнах Дома культуры можно увидеть оленей и сани Санты.


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