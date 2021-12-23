Фото ⟩ От освещенного парусника до подарков: Саулкрасты украсили к праздникам!
В конце года город Саулкрасты приглашает на незабываемую рождественскую прогулку, посещение города подарит всем положительные эмоции и заставит почувствовать себя в настоящей зимней сказке. В ожидании Рождества в городе можно увидеть оленей, праздничные подарки и освещенную парусную лодку. Настоящее рождественское настроение лучше всего ощущается по вечерам, когда город красиво освещается и ежедневная суета превращается в медленное наслаждение праздником, сообщили представители самоуправления Саулкрасты.