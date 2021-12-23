Фото ⟩ От освещенного парусника до подарков: Саулкрасты украсили к праздникам!

Галерея: Рождественское настроение в Саулкрасты

Саулкрасты приглашает жителей и гостей города начать свое зимнее сказочное путешествие с центра города. Декорации подарков с подсветкой, расположенные на площади Солнца, позволяют как маленьким, так и взрослым зрителям на мгновение почувствовать себя подарком.

Также в этом году возле Петерупской лютеранской церкви можно посмотреть сцену из Вифлеема - Мария, Иосиф и мудрецы Востока смотрят на маленького младенца Иисуса в яслях, а пастушок приглашает всех принять участие в большом событии маленького города Вифлеем.

В вечерней тишине Саулкрастского лесного парка можно спрятаться от сильных ветров побережья и понаблюдать за ярко освещенными оленями во время неспешной прогулки.

В Звейниекциемсе, недалеко от порта возле саулкрастского Дома культуры "Звейниекциемс", стоит рождественский сказочный корабль, который так и манит помечтать о самых смелых путешествиях.