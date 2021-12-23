Видео ⟩ В Шампетерисе при неясных обстоятельствах из окна выпала женщина

В одном из домов Шампетериса жила женщина в возрасте около 50 лет. Она любила выпить. Соседям не нравилось, что когда она перепьет, возле дома собираются чужие люди.

Соседи приняли меры и отказались называть женщине новый код от подъезда в надежде, что это приостановит миграцию пьяных друзей по этажам дома. Несмотря на все это, соседка с третьего этажа была милой женщиной.

На выходных к ней пришел ее сожитель. Жильцы считают, что у них были близкие отношения, так как мужчина регулярно посещал соседку с третьего этажа. Однако в этот раз, судя по звукам из-за двери, между ними произошел более серьезный конфликт, чем обычно. Около 21:00 жильцы обнаружили, что женщина погибла.

Жильцы думают, что она выпала из окна квартиры. Пока неясно, выпрыгнула она сама или ее вытолкнули.

Полиция занимается выяснением обстоятельств гибели женщины. Возбужден уголовный процесс. Возможный преступник установлен и ожидает дальнейших указаний стражей порядка.