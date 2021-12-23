Видео с невероятным голом Аршавина стало вирусным в Сети

Пользователи Сети оценили этот гол, забитый элегантным парашютом.

На данный момент видео собрало уже больше девяти миллионов просмотров и больше миллиона лайков.

Сам Аршавин признался, что забить гол таким образом было его давней мечтой. "На самом деле я хотел так забить ещё с тех времён, когда начинал карьеру и играл в мини-футбол. А сейчас поставил мяч, подумал: на силу бить? Не вариант. А тут ещё и вратарь вышел, как они часто делают в мини-футболе. И тогда мысль: воу, надо попробовать перекинуть. Удачно получилось", - рассказал футболист "Комсомольской правде".

Это не первый гол Аршавина, который стал популярным в Сети. В 2008 году футболист обхитрил вратаря Ивана Левенца, который забыл о том, что форвард находится у него за спиной. Аршавин дождался момента, когда тот выпустит мяч из рук, а затем забил гол в пустые ворота.