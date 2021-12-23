Видео с невероятным голом Аршавина стало вирусным в Сети
Видео, на котором Андрей Аршавин забивает штрафной удар во время мини-футбольного матча, было размещено в Instagram-аккаунте 433, пишет "Чемпионат".
Видео, на котором Андрей Аршавин забивает штрафной удар во время мини-футбольного матча, было размещено в Instagram-аккаунте 433, пишет "Чемпионат".
Пользователи Сети оценили этот гол, забитый элегантным парашютом.
На данный момент видео собрало уже больше девяти миллионов просмотров и больше миллиона лайков.
Сам Аршавин признался, что забить гол таким образом было его давней мечтой. "На самом деле я хотел так забить ещё с тех времён, когда начинал карьеру и играл в мини-футбол. А сейчас поставил мяч, подумал: на силу бить? Не вариант. А тут ещё и вратарь вышел, как они часто делают в мини-футболе. И тогда мысль: воу, надо попробовать перекинуть. Удачно получилось", - рассказал футболист "Комсомольской правде".
Это не первый гол Аршавина, который стал популярным в Сети. В 2008 году футболист обхитрил вратаря Ивана Левенца, который забыл о том, что форвард находится у него за спиной. Аршавин дождался момента, когда тот выпустит мяч из рук, а затем забил гол в пустые ворота.
Сам футболист тогда признался, что не пытался обмануть вратаря. "Я его не обманывал. Он просто-напросто забыл, что я остался за его спиной. Взял и выложил мяч - мне оставалось только увести его и пробить по пустым воротам". Ролик с этим голом набрал уже 1 842 416 просмотров на YouTube.