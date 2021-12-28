"Все хотят быть сопричастными к Lidl". Ресторатор о бизнесе в пандемию

Все это закончилось, и теперь у меня дома стоят предметы интерьера, таблички, вазы, вилочки, ложечки из этого ресторана, и я все время вспоминаю и думаю, как же так...".

Однако Павел Гогнидзе принимает, что в бизнесе так происходит - "то, что вчера было нужно, красиво, актуально и выгодно, сегодня уже никому не надо, поэтому, к сожалению, приходится с этим жить".

В свою очередь в аэропорту, по словам Гогнидзе, его рестораны отработали свой "прекрасный цикл", после чего были вывезены и полностью сохранены для будущего проекта, который уже в следующем месяце должен открыться в Зиепниеккалнсе.

Как подытожил бизнесмен, даже в такое время "все течет, все происходит", и то, что пандемия заставляет делать - так это мобилизоваться, соображать и искать новые методы развития и выживания.

Новый ресторан - при чем тут Lidl?

Приоткрывая планы развития, Гогнидзе упомянул решающий фактор для открытия нового места - им оказался новый Lidl в Зиепниеккалнсе: "Сейчас, если вы слышали, есть такие прекрасные магазины Lidl, к которым все хотят быть сопричастными... Нас пригласили в новый торговый центр, который там планируется открыть в ближайшее время, и мы с радостью согласились".

Бизнесмен пояснил, что в ресторанном деле есть один наиболее важный аспект - "принцип location, location, location" (местоположение. - Прим. ред.), то есть выбирая новое место, бизнес внимательно изучает потенциальную аудиторию там, наличие конкуренции и как в эту точку привлекаются люди. "Lidl - большой магазин, а Зиепниеккалнс - неизбалованный с ресторанной точки зрения", - говорит Гогнидзе.

У его сети Yakuza Sushi & Asian Fusion уже есть положительный опыт в Межциемсе: "В свое время это было одно из первых приличных мест в Межциемсе, куда нестыдно пойти с семьей, детьми, отметить день рождения, посидеть, поужинать". Основываясь в том числе и на этом опыте, сеть планирует открыть суши и в Зиепниеккалнсе. "Зиепниеккалнс - черная дыра на карте с точки зрения доставки, там пока что ничего нет, будет плюс один торговый центр, а Lidl - к сожалению, не от хорошей жизни привлекает большой поток людей. Это в первую очередь связано с тем, что уровень жизни у нашего населения не ахти".

Ресторан Yakuza Sushi & Asian Fusion ФОТО: Evija Trifanova/LETA

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