Чт, 23.12.2021
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Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)
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Звезда фильма "Один дома" обвиняется в нападении

ФОТО: AP/Scanpix

Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", обвиняется в нападении на свою девушку. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, 44-летний Рэтрей был задержан 21 декабря в штате Оклахома по обвинению в домашнем насилии. Задержание произошло после того, как в полиции отметили, что дело закрыто и нет оснований для дальнейшего рассмотрения. 

Отмечается, что в этом месяце актер и его девушка поссорились в баре. Рэтрей расстроился из-за того, что она не стала брать деньги c двух фанатов за карточки с его автографами. После этого пара продолжила спор в гостиничном номере. Мужчина, по словам девушки, в ходе конфликта начал душить ее.

Актер был задержан полицией, но затем отпущен под залог в 25 тысяч долларов (22 055 евро) 22 декабря. Рэтрею предъявлено несколько обвинений.

Ранее американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал пленниц психологическим пыткам. Изначально помещение было предназначено под студию звукозаписи, но позже оно было переоборудовано. Артист называл его "комнатой для плохих девочек".


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