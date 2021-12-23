Звезда фильма "Один дома" обвиняется в нападении

По информации телеканала, 44-летний Рэтрей был задержан 21 декабря в штате Оклахома по обвинению в домашнем насилии. Задержание произошло после того, как в полиции отметили, что дело закрыто и нет оснований для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что в этом месяце актер и его девушка поссорились в баре. Рэтрей расстроился из-за того, что она не стала брать деньги c двух фанатов за карточки с его автографами. После этого пара продолжила спор в гостиничном номере. Мужчина, по словам девушки, в ходе конфликта начал душить ее.

Актер был задержан полицией, но затем отпущен под залог в 25 тысяч долларов (22 055 евро) 22 декабря. Рэтрею предъявлено несколько обвинений.