Чт, 23.12.2021
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На должность главного редактора Латвийского телевидения выдвинута Сигита Роке

Сигита Роке ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

На должность главного редактора Латвийского телевидения (LTV) выдвинута бывшая член правления Латвийского радио Сигита Роке, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Главного редактора LTV сроком на пять лет утверждает Совет по электронным общественным средствам массовой информации (NEPLP). Кандидат выбирается в ходе открытого конкурса, в последнем туре которого оценивается соответствие должности трех сильнейших претендентов.

Как агентству LETA подтвердил руководитель NEPLP Янис Сикснис, вопрос о главных редакторах LTV и Латвийского радио совет планирует рассмотреть на заседании в первую неделю января.

Роке ранее возглавляла новостное агентство BNS Latvija и была членом правления Латвийского радио.

На должность главного редактора Латвийского радио уже ранее была выдвинута руководитель отдела исследовательской журналистики радио Анита Брауна.


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