На должность главного редактора Латвийского телевидения выдвинута Сигита Роке

Главного редактора LTV сроком на пять лет утверждает Совет по электронным общественным средствам массовой информации (NEPLP). Кандидат выбирается в ходе открытого конкурса, в последнем туре которого оценивается соответствие должности трех сильнейших претендентов.

Как агентству LETA подтвердил руководитель NEPLP Янис Сикснис, вопрос о главных редакторах LTV и Латвийского радио совет планирует рассмотреть на заседании в первую неделю января.

Роке ранее возглавляла новостное агентство BNS Latvija и была членом правления Латвийского радио.