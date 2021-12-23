Стало известно, где в Латвии Covid-19 болеют больше всего

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 536,1 случая на 100 000 населения. В Вентспилсском крае этот показатель составляет 955,7 случая, в Мадонском - 857,4 случая, в Саласпилсском крае - 830,9 случая, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

За две последние недели больше всего новых случаев выявлено в Риге - 3865. В Лиепае подтверждено 498 случаев коронавируса, в Даугавпилсе - 368, в Валмиерском крае - 319, в Елгаве - 309, в Юрмале - 290, в Огрском крае - 271.