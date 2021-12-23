23 декабря в одном абзаце ⟩ Споры о ревакцинации, конференция Путина, рассол на штанах Затлерса
Ну вот, Рождество практически за углом. С какими ощущениями мы подходим к празднику? Прочитайте, что произошло сегодня и решите для себя сами.
Ну вот, Рождество практически за углом. С какими ощущениями мы подходим к празднику? Прочитайте, что произошло сегодня и решите для себя сами.
События дня в одном абзаце
Сегодня новостей о Covid-19 было куда больше обычного. 954 новых случая, 12 смертей. Между тем идут споры о ревакцинации. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис просит записаться на бустерные дозы до праздников, а вот генсек ВОЗ считает, что неправильное распределение бустерных доз может привести к продлению пандемии. Между тем в школы возвращаются педагоги, которые не успели вакцинироваться к 15 ноября, а в крупнейших вузах вакцинировано более 95% студентов. А пока медики критикуют магазины, которые специально перешли в "красный режим", омикрон продолжает шагать по планете. В связи с этим, приезжая из некоторых стран в Латвию, придется сдавать Covid-тест, и сертификат не спасет. Да и внутри страны вирус распространяется неравномерно. Вторая главная проблема - обледенелые улицы - тоже не решается, Clean R вскоре не будет убирать тротуары в Риге. Но на улицах можно найти и что-то страшнее снега, например, кости животных. Но у политиков есть время и на международные вопросы. Министр обороны Артис Пабрикс рассуждает о России и Украине, Путин провел пресс-конференцию, а эстонские политики спорят о задержании Гобземса.
Все обсуждают
Российский юморист Максим Галкин сходил в интернет-шоу "Я себя знаю!" и рассказал историю про Баскова, Затлерса и банку огурцов. Ах, те времена, когда "Новая Волна" проходила в Юрмале.
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Фото дня
Саулкрасты готовы к новогодним праздникам - уютную атмосферу в городе создают вот такие инсталляции.