23 декабря в одном абзаце ⟩ Споры о ревакцинации, конференция Путина, рассол на штанах Затлерса

Сегодня новостей о Covid-19 было куда больше обычного. 954 новых случая, 12 смертей. Между тем идут споры о ревакцинации. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис просит записаться на бустерные дозы до праздников, а вот генсек ВОЗ считает, что неправильное распределение бустерных доз может привести к продлению пандемии. Между тем в школы возвращаются педагоги, которые не успели вакцинироваться к 15 ноября, а в крупнейших вузах вакцинировано более 95% студентов. А пока медики критикуют магазины, которые специально перешли в "красный режим", омикрон продолжает шагать по планете. В связи с этим, приезжая из некоторых стран в Латвию, придется сдавать Covid-тест, и сертификат не спасет. Да и внутри страны вирус распространяется неравномерно. Вторая главная проблема - обледенелые улицы - тоже не решается, Clean R вскоре не будет убирать тротуары в Риге. Но на улицах можно найти и что-то страшнее снега, например, кости животных. Но у политиков есть время и на международные вопросы. Министр обороны Артис Пабрикс рассуждает о России и Украине, Путин провел пресс-конференцию, а эстонские политики спорят о задержании Гобземса.