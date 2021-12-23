"Я будто без дома" латвийка из Великобритании не может получить статус иммиграции

Женщине отказали в статусе постоянного жителя Евросоюза, и она ждет уже несколько месяцев, когда решение пересмотрят.

В Великобритании она живет уже пять лет и в этой стране создала семью с гражданином Великобритании, у них растут трое детей, двое из которых также граждане этой страны.

39-летняя женщина подала заявку на этот статус в мае. В августе она была проинформирована, что заявка отклонена.

В Министерстве внутренних дел Великобритании указали, что женщина "не предоставила достаточно доказательств", что живет в стране достаточно долго. Лаура незамедлительно подала новую заявку, заплатив за это 80 фунтов (94,22 евро).

Срок пересмотра заявки увеличился с 28 дней до трех месяцев, потому что получено "беспрецедентное число заявок". Но Лаура ждет ответа от департамента более четырех месяцев.

Обычно женщина посещала в Латвии свою больную мать, но теперь боится выезжать из Великобритании.

"Это очень напряженная ситуация. Рождество - это время, когда важно встретиться с семьей. Моей маме очень плохо, она не может ходить. Ей нужна помощь по дому", - описывает ситуацию Лаура.

И хотя правительство Великобритании провозглашает защиту прав человека, в реальности, когда, например, чиновники или работодатели проверяют статус иммиграции, оказывается, что у таких людей прав нет.

Лаура говорит, что происходящее поселило в ней страх относительно будущего в Великобритании.

"Они разрушат мою семью? У моих детей нет другого дома.