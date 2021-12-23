Цели 2022 года: до 90% вакцинированных, из них 80% получивших бустерную дозу

Вот выдвинутые цели по Covid-вакцинации на 2022 год:

вакцинировано 75% жителей (в возрасте до 60 лет - 90%);

бустерную дозу вакцины получили 80% от вакцинированных жителей;

доступность вакцин для детей от 5 до 11 лет.

Доступность

Латвия подала заявки на вакцины восьми производителей (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, CureVac, Valneva, NovoVax, Sanofi GSK), из которых, на данный момент, пять утверждены в Европейском агентстве лекарственных средств (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen un NovoVax). Чтобы обеспечить доступность вакцин по всей Латвии, в 2022 году будет работать прежняя логистическая система с центральным складом, одним исполнителем логистических услуг в Риге, Рижском регионе, Курземе и Земгале и другим - в Видземе и Латгале.

Поощрение

Чтобы обеспечить первичную вакцинацию людей, особенно в возрастной группе от 60 лет, а также бустерную вакцинацию, в 2022 году запланированы различные мероприятия, например, медицинские лица будут напрямую обращаться к еще невакцинированным латвийцам в возрасте от 60 лет, будут созданы связи с близкими сениоров, а также различными социальными общими, которые пользуются доверием сениоров (церкви, организации сениоров и т.д.), чтобы поощрять людей вакцинироваться. Для популяризации бустерной вакцины будут созданы кампании в СМИ и публичной среде, объясняющие ее необходимость и пользу. Также продолжится вакцинация детей от 5 до 11 лет.

Возможности

При оценке спроса на первичную вакцинацию и бустерную вакцинацию в 2022 году будут продолжать создавать пункты вакцинации в местах, где доступность вакцинации меньше. Например, в сотрудничестве с самоуправлениями будут созданы центры вакцинации, продолжаться выезды врачей с вакцинами на один день, отдельно будет организована вакцинация приоритетных групп, выездная вакцинация в рабочих коллективах и т.д. Также планируется открыть два крупных центра вакцинации в Риге.

В 2022 году будет продолжен подход "вакцинация максимально близко к быту человека", с возможностями получить вакцину в торговых центрах, микрорайонах, а также внедрить новый способ вакцинации - в аптеках. Продолжится вакцинация по местам жительства людей (сениоров старше 70 лет, людей с нарушениями движений и т.д.).

Заявки

В 2022 году работу продолжит Центр звонков и обслуживания клиентов с телефонным номером 8989. Эта форма коммуникации является важной для тех людей, которые по различным причинам не могут заявку на сайте manavakcina.lv, и для консультации по различным вопросам, связанным с вакцинацией.

Кроме того, в 2022 году будут усовершенствованы информационные технологии, будет улучшена и расширена работа сайта manavakcina.lv.