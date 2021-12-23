"Переговоры - путь вперед" - в США не согласны со всеми предложениями России
США не согласны с частью предложений России по взаимным гарантиям безопасности с НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США не согласны с частью предложений России по взаимным гарантиям безопасности с НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы работаем над дипломатическими переговорами. Россия выдвинула ряд предложений: с некоторыми из них мы согласны, а с некоторыми, очевидно, не согласны, например, касающимися НАТО. Мы работаем над тем, чтобы окончательно определить, как предложения будут выглядеть. Мы также согласны, что дипломатические переговоры - правильный путь вперед", - заявила Псаки.
Она также прокомментировала обвинения президента России Владимира Путина в адрес НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.
"Факты - забавная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины, - это наращивание русскими военной группировки и воинственная риторика лидера России", - сказала представитель Белого дома.
Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Ключевая мысль - юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины.