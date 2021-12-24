Выявлено 948 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 948 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 948 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
Из них три человека не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 551,9 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 455 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 493 были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 7874 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,0%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 271 106 человек.