Выявлено 948 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них три человека не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 551,9 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 455 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 493 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 7874 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,0%.