Пт, 24.12.2021
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Гирт Бригис, Профессор RSU

Выявлено 948 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 948 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них три человека не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 551,9 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 455 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 493 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 7874 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,0%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 271 106 человек.


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