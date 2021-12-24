Фото ⟩ Предприятие лесного хозяйства подарило новый дом многодетной семье, пострадавшей от пожара

В августе этого года в результате пожара в Валмиерском крае в окрестности Руйиена семья, в которой 11 детей, потеряла свой дом, поэтому Валмиерское самоуправление обратилось к предпринимателям региона.

Компания Dizozols откликнулась на призыв о помощи и была готова поддержать семью, предоставив новый дом. В четверг, 23 декабря, представители компании вместе с Валмиерским самоуправлением вручили семье ключи от нового дома, чтобы они могли начать новый этап жизни на Рождество.

До этого после пожара все члены многодетной семьи жили во временной квартире со своими домашними животными - козами, утками и цыплятами.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот Dizozols составил 37,808 миллиона евро, а прибыль - 1,103 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 2012 году, ее основной капитал составляет 2828 евро. Владельцами компании являются Кате Глика (80,2%) и Юрис Анджеевскис (19,8%).