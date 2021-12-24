Видео ⟩ В Кекаве пьяный водитель ехал в школу за ребенком

В среду перед рождественской неделей водитель обратился за помощью к сотрудникам муниципальной полиции, так как встретил на пути опасного для окружающих водителя.

Полиция получила информацию от мужчины о том, что водитель BMW X6 ехал небезопасно и неадекватно по шоссе A7, несмотря на интенсивное движение на дороге в то время. Позже водитель заметил, что BMW остановился у здания средней школы, и предположил, что водитель либо устал, либо у него проблемы со здоровьем.

Получив информацию, сотрудники поспешили в среднюю школу, где увидели автомобиль BMW, когда он уже выезжал со школьной стоянки. Остановив машину и поговорив с водителем, полиция обнаружила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала 2,5 промилле.

Ответственность мужчины усугубляется не только тем, что он пил алкоголь и находился за рулем, но и тем, что он ехал за своим несовершеннолетним ребенком. По этому поводу будут начаты два процесса: один - об ответственности за вождение в нетрезвом виде, а другой - о создании опасных условий для своего ребенка.