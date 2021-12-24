Пт, 24.12.2021
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Футболист "Барселоны" Гави не умеет завязывать шнурки. Это стало фишкой юного игрока

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пабло Мартин Паес Гавира (сокращенно Гави) начал выступать за "Барселону" только в этом сезоне. Футболист впервые вышел на поле в матче чемпионата Испании 29 августа, а 6 октября стал самым молодым футболистом в истории испанской сборной. Ему 17 лет, пишет издание "Палач". 

Его стоимость на Transfermarkt подскочила до 25 миллионов евро. Но это даже не самое интересное. Удивляет другое, Гави не умеет завязывать шнурки на обуви. Фотографии с испанцем, который играет в незашнурованных бутсах, постоянно попадают в паблики фанатов "Барсы". Многие шутят: "Представьте, что будет, когда Гави всё же завяжет шнурки".

Над ним подшучивают даже его партнеры. Ещё один юниор "Барселоны" Нико Гонсалес выложил в сторис Instagram фото, как помогает Гави завязывать шнурки, и подписал пост: "Пора уже научиться". "Перчатки, бро…", - ответил Гави. Фотография была сделана в холодном Киеве, и футболист действительно был в спортивных перчатках.

Журналист Марк Марба Пратс заключил, что Гави просто не умеет завязывать шнурки. "Он играет с незашнурованными бутсами с самого детства и банально не знает, как это правильно делать.

Но Гави плевать, поэтому он играет вот так", - написал Пратс в twtitter.

Эту версию частично подтверждает первый тренер футболиста. Мануэль Баско встретил Гави, когда мальчику было всего шесть лет, и первое воспоминание тренера о парнишке - незавязанные шнурки на кроссовках. "Обычно когда у маленьких игроков развязываются шнурки, они просто останавливаются или бредут к боковой линии. Но Гави это не беспокоило - он просто продолжал матч", - рассказал Баско.

ФОТО: EPA/Scanpix

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" ведёт переговоры с Гави по новому контракту. В договоре не будет пункта об отступных в 50 миллионов евро, зато зарплата игрока будет расти от сезона к сезону. Про шнурки там ничего не сказано - видимо, незашнурованные бутсы так и останутся фишкой юного футболиста.


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