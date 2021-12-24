Футболист "Барселоны" не умеет завязывать шнурки. Это стало фишкой игрока

Его стоимость на Transfermarkt подскочила до 25 миллионов евро. Но это даже не самое интересное. Удивляет другое - Гави не умеет завязывать шнурки на обуви. Фотографии с испанцем, который играет в незашнурованных бутсах, постоянно попадают в паблики фанатов "Барсы". Многие шутят: "Представьте, что будет, когда Гави всё же завяжет шнурки".

Над ним подшучивают даже его партнёры. Ещё один юниор "Барселоны" Нико Гонсалес выложил в сторис Instagram фото, как помогает Гави завязывать шнурки, и подписал пост: "Пора уже научиться". "Перчатки, бро…" - ответил Гави. Фотография была сделана в холодном Киеве, и футболист действительно был в спортивных перчатках.

Журналист Марк Марба Пратс заключил, что Гави просто не умеет завязывать шнурки. "Он играет с незашнурованными бутсами с самого детства и банально не знает, как это правильно делать.

Но Гави плевать, поэтому он играет вот так", - написал Пратс в Twtitter.

Эту версию частично подтверждает первый тренер футболиста. Мануэль Баско встретил Гави, когда мальчику было всего шесть лет, и первое воспоминание тренера о парнишке - незавязанные шнурки на кроссовках. "Обычно когда у маленьких игроков развязываются шнурки, они просто останавливаются или бредут к боковой линии. Но Гави это не беспокоило - он просто продолжал матч", - рассказал Баско.

ФОТО: EPA/Scanpix