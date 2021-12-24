Доля вакцинированных от Covid-19 среди работающих выросла до 94%

Что касается отраслей, то самые высокие показатели вакцинации наблюдаются в промышленности, водоснабжении, утилизации отходов, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и вспомогательных услугах, образовании, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, государственном управлении, торговле, в сфере услуг размещения и общественного питания, здравоохранения и социального ухода. Во всех перечисленных областях показатель вакцинации достиг 99%.

При этом, например, в отрасли транспорта и хранения привиты 84% работников, при этом не вакцинированными остались 12000; в сфере развлечений и отдыха - 7100, в сфере недвижимости - 3900, а в сфере электроснабжения, газа и тепла - 2200.

Как сообщила агентству LETA руководитель аналитической службы Министерства экономики Даце Зиле, опубликованные данные могут быть не полностью объективными, потому что, например, если человек работает в нескольких отраслях и не вакцинирован, этот факт будет включен в статистику обоих отраслей.

В то же время в статистику не включены люди с сертификатами переболевших, которые могут работать очно.

Также, объясняя относительно низкие показатели вакцинации в некоторых отраслях, Зиле отметила, что, например, сектор транспорта и хранения специфичен, поскольку значительная часть работающих в нем привита вакцинами, не зарегистрированными в ЕС. Это, например, водители-дальнобойщики, совершающие рейсы в третьи страны.

Переговоры о возможных решениях этого вопроса продолжаются.