Пт, 24.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

ФОТО ⟩ В Эстонии в результате столкновения грузовика с автомобилем погиб 19-летний парень

В четверг, 23 декабря, в 21:00 в волости Отепя Валгаского уезда в Эстонии произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 19-летний парень, управлявший легковушкой, пишет Rus.Postimees.

Авария произошла на 190-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга. По сообщению пресс-службы полиции, легковой автомобиль Mercedes-Benz 190E, за рулем которого находился молодой человек, отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 47-летний мужчина.

К тому времени, когда прибыла помощь, молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, к сожалению, скончался. За рулем грузовика был трезвый мужчина, в аварии он не пострадал.

Патрульный полицейский Лыунаской префектуры Ренно Саэга пояснил, что погодные условия на месте происшествия были удовлетворительными. "Видимость здесь хорошая, но дорога немного скользкая. Мы расследуем все подробности случившегося, но сейчас уже точно знаем, что у легковой машины были летние шины", - сказал Саэга.

Полиция начала уголовное производство, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.


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