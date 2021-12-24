Пт, 24.12.2021
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В Латвии смертность с Covid-19 по-прежнему выше, чем в среднем по ЕС/ЕЭЗ

ФОТО: LETA

На этой неделе смертность пациентов с диагностированным "Covid-19" в Латвии продолжала снижаться, но она по-прежнему превышает средний уровень по Европейскому союзу (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Оценка ситуации за последние две недели (с 6 по 19 декабря) показывает, что уровень смертности пациентов с диагностированным Covid-19 в Латвии снизился до 86,5 случая на миллион населения, и она по-прежнему занимает 10-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ по показателям смертности. Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Польше, где количество смертей превышает 150 случаев на миллион жителей.

Средний уровень смертности пациентов с диагнозом Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ в этот период составлял 59 случаев на миллион населения.

В Эстонии за предыдущие две недели смертность составила 44,4 случая на миллион населения, и она занимает 16-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В свою очередь в Литве число смертей составляет 101,3 на миллион населения, и в настоящее время она находится на девятом месте среди стран ЕС/ЕЭЗ по уровню смертности людей с диагнозом Covid-19.

При этом уже четвертую неделю подряд уровень заражения Covid-19 в Латвии ниже, чем в среднем по ЕС/ЕЭЗ.

В Латвии кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения с 6 по 19 декабря выросла до 514,1 случая (неделей ранее 499,6), в то время как в странах ЕС/ЕЭЗ она в среднем составляет 756,2 случая.

В настоящее время по уровню заболеваемости Covid-19 Латвия опустилась с 22-го на 24-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Уровень заболеваемости в Литве в предыдущие две недели составлял 821,8 случая на 100 000 населения, а в Эстонии - 543,1 случая. Литва поднялась с 16-го на 14-е место по уровню заболеваемости, а Эстония опустилась с 21-го места на 23-е.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Дании - 1954,6 случая на 100 000 населения. Порог в 1000 случаев также превышен в Лихтенштейне, Чешской Республике, Словакии, Нидерландах, Ирландии, Норвегии, Хорватии и Франции.

Латвии также удалось снизить число заражений среди пожилых людей. За последние две недели в Латвии уровень инфицирования среди населения в возрасте 65 лет и старше составил 254,2 случая на 100 000 населения, и по этому показателю она опустились на 20-е место. Средний показатель по ЕС/ЕЭЗ составляет 345,2 случая на 100 000 населения.


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