Пт, 24.12.2021
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Максим Галкин, юморист

Фото ⟩ Гарри и Меган впервые показали лицо дочери

ФОТО: Georges De Keerle/SIPA/1805191842

23 декабря герцоги Сассекские поделились ежегодной рождественской открыткой со своими детьми. На фото видно лицо малышки Лилибет, пишет PeopleTalk. 

Они позже всех остальных членов королевской семьи представили свою праздничную фотографию.

В праздничном поздравлении сказано:

"В этом году, в 2021 году, мы поприветствовали нашу дочь Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лилибет сделала нас семьей".

Дальше приведены пожертвования пары семи организациям в США, которые помогают семьям.

Открытка заканчивается словами: "Желаем вам счастливого праздника и удачного Нового года от нашей семьи! Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лилибет".

Напомним, 4 июня Меган Маркл во второй раз стала мамой. Герцогиня Сассекская родила дочь, которая получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.


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