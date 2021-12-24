Фото ⟩ Гарри и Меган впервые показали лицо дочери
23 декабря герцоги Сассекские поделились ежегодной рождественской открыткой со своими детьми. На фото видно лицо малышки Лилибет, пишет PeopleTalk.
23 декабря герцоги Сассекские поделились ежегодной рождественской открыткой со своими детьми. На фото видно лицо малышки Лилибет, пишет PeopleTalk.
Они позже всех остальных членов королевской семьи представили свою праздничную фотографию.
В праздничном поздравлении сказано:
Дальше приведены пожертвования пары семи организациям в США, которые помогают семьям.
Открытка заканчивается словами: "Желаем вам счастливого праздника и удачного Нового года от нашей семьи! Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лилибет".
Напомним, 4 июня Меган Маркл во второй раз стала мамой. Герцогиня Сассекская родила дочь, которая получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.