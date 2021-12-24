24 декабря в одном абзаце ⟩ Пьяный отец, самая дорогая парковка, актерские таланты непривитых

События дня в одном абзаце
Непривитые латвийцы по-прежнему штурмуют магазины - как и откровенно по-хулигански пытаясь выбить окна и стеклянные двери, так и применяя всевозможные уловки, и, судя по рассказам охранников, популярные в народе актерские приемы вроде похода в магазин в одежде строителя. Но латвийцы богаты и добрыми поступками - компания лесопродуктов Dižozols подарила новый дом семье с 11 детьми, которые потеряли жилье при пожаре. Другая семья столкнулась с проблемами иного вида: перед поездкой в Италию, оказалось, что нужно сделать тест на коронавирус, а лаборатории по праздникам практически закрыты. В Кекаве же пьяный водитель попал на два уголовных процесса вместо одного - выяснилось, что в нетрезвом виде он ехал забирать ребенка из школы. К счастью, тот случай обошелся без жертв, а один из пострадавших в аварии на шоссе Рига-Лиепая этим утром был доставлен в больницу. А еще, выяснилось, что цена парковки в Риге относительно средней зарплаты - выше, чем в Москве. Да чего уж тут, на первом месте по всему миру. Помните истории про подделку в сертификатов в Латвии? Ну, что-то в духе "медсестра помогла подруге получить сертификат без прививки". В этом деле, надеемся, мы не обгоним Швейцарию, где работники одного из медицинских учреждений выдали целых 8000 поддельных сертификатов. К слову, их аннулировали, а штрафы и сроки ждут всех - как предприимчивых медиков, так и наивных владельцев липовых документов. Не советуем никому ввязываться в подобные глупости. Лучше почитайте волшебное интервью, которое изумительная Диана Пирагс дала RUS TVNET. Может, не всем покажутся романтичными рассказы про сицилийскую мафию, но то, что певице предлагали исполнять музыку в жанре trap, должно повеселить каждого.
Какая для вас Латвия? Для уроженки Санкт-Петербурга Натальи Урбанович, "Латвия такая - классная, добрая Латвия!" Наталья развивает недавно открытй книжный магазин Novaya Riga с амбициозными планами на будущее на улице Кр. Валдемара. Очевидно, все познается в сравнении и у каждого свой опыт жизни в Латвии. Читайте, смотрите видео и оставляйте комментарий!
Сегодня у нас есть уникальная возможность порадовать себя хорошими событиями за весь год! В нашем материале вы прочитаете о том, какие у нас бывают чудесные люди, чего великого мы добились за этот год, как на весь мир прославились наши котики и наши чипсы и многое другое.
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