24 декабря в одном абзаце ⟩ Пьяный отец, самая дорогая парковка, актерские таланты непривитых

Какая для вас Латвия? Для уроженки Санкт-Петербурга Натальи Урбанович, "Латвия такая - классная, добрая Латвия!" Наталья развивает недавно открытй книжный магазин Novaya Riga с амбициозными планами на будущее на улице Кр. Валдемара. Очевидно, все познается в сравнении и у каждого свой опыт жизни в Латвии. Читайте, смотрите видео и оставляйте комментарий!

Сегодня у нас есть уникальная возможность порадовать себя хорошими событиями за весь год! В нашем материале вы прочитаете о том, какие у нас бывают чудесные люди, чего великого мы добились за этот год, как на весь мир прославились наши котики и наши чипсы и многое другое.