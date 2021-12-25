Фото ⟩ В Таллинне Дед Мороз сел за руль общественного транспорта
В Таллинне 24 и 25 декабря общественный транспорт будет водить Дед Мороз, рассказывает эстонское СМИ Limon.ee.
В Таллинне 24 и 25 декабря общественный транспорт будет водить Дед Мороз, рассказывает эстонское СМИ Limon.ee.
"Чтобы успеть доставить все подарки, Дедушка Мороз решил из своих саней пересесть в автобус. Он желает все радостного Рождества за рулем автобуса", - прокомментировали представители муниципального предприятия Tallinn City Transport.
Дед Мороз встретит и маленьких, и взрослых пассажиров в праздничных автобусе, трамвае и троллейбусе. Ему нравится слушать поэзию и песни, а также он дарит рождественские подарки маленьким путешественникам.