Фото ⟩ В Таллинне Дед Мороз сел за руль общественного транспорта

"Чтобы успеть доставить все подарки, Дедушка Мороз решил из своих саней пересесть в автобус. Он желает все радостного Рождества за рулем автобуса", - прокомментировали представители муниципального предприятия Tallinn City Transport.

Дед Мороз встретит и маленьких, и взрослых пассажиров в праздничных автобусе, трамвае и троллейбусе. Ему нравится слушать поэзию и песни, а также он дарит рождественские подарки маленьким путешественникам.