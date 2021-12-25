Выявлено 122 новых случая Covid-19, скончались шесть человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Все шестеро не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 515,8 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 71 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 51 был вакцинирован.

Всего вчера было сделано 1769 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 271 228 человек.​

Страны Балтии

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 465 новых случаев коронавируса, скончались два человека.

По состоянию на утро субботы госпитализированы 213 пациентов с коронавирусом. У 166 госпитализированных тяжелая форма коронавируса. Из них 138 человек (38 процентов) не вакцинированы, а у 28 человек (17 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 3859 тестов, позитивный результат дали 465. Среди людей с позитивным результатом теста 249 невакцинированных и 216 завершивших курс вакцинации.