Антиваксеры решили проучить британского футболиста, но ошиблись адресом

Трое мужчин и женщина, а также оператор, снимавший видеоролик, пришли к зданию, расположенному недалеко от Ньюкасла, и бросили в почтовый ящик какие-то документы. Один из участников мероприятия сказал, что такие же бумаги "получат все знаменитости", потому что "ложь» создает людям проблемы".