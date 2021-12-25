Сб, 25.12.2021
Для меня Латвия такая - классная, добрая Латвия Наталья Урбанович, переехала в Ригу из Санкт-Петербурга
Наталья Урбанович, переехала в Ригу из Санкт-Петербурга

Антиваксеры решили проучить британского футболиста, но ошиблись адресом

ФОТО: Lindsey Parnaby / POOL / AFP

Противники вакцинации решили наказать британского экс-форварда Алана Ширера за его призыв сделать прививку, который он сделал в ролике для Английской премьер-лиги.

Как сообщается, недовольные высказываниями футболиста люди решили провести акцию протеста под домом Ширера.

Трое мужчин и женщина, а также оператор, снимавший видеоролик, пришли к зданию, расположенному недалеко от Ньюкасла, и бросили в почтовый ящик какие-то документы. Один из участников мероприятия сказал, что такие же бумаги "получат все знаменитости", потому что "ложь» создает людям проблемы".

После публикации видеозаписи выяснилось, что антиваксеры явились к старому дому Ширера, где он давно не проживает.


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