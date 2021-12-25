Антиваксеры решили проучить британского футболиста, но ошиблись адресом
Противники вакцинации решили наказать британского экс-форварда Алана Ширера за его призыв сделать прививку, который он сделал в ролике для Английской премьер-лиги.
Противники вакцинации решили наказать британского экс-форварда Алана Ширера за его призыв сделать прививку, который он сделал в ролике для Английской премьер-лиги.
Как сообщается, недовольные высказываниями футболиста люди решили провести акцию протеста под домом Ширера.
Трое мужчин и женщина, а также оператор, снимавший видеоролик, пришли к зданию, расположенному недалеко от Ньюкасла, и бросили в почтовый ящик какие-то документы. Один из участников мероприятия сказал, что такие же бумаги "получат все знаменитости", потому что "ложь» создает людям проблемы".
Following Alan Shearer's appearance in an ad in support of Covid booster jabs, a group of anti-vaccine activists turn up outside what they believe to be his house to serve him bogus "legal" notices that have absolutely no basis in law.pic.twitter.com/dyiOxvqL9j— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 23, 2021
После публикации видеозаписи выяснилось, что антиваксеры явились к старому дому Ширера, где он давно не проживает.