Сб, 25.12.2021
Это очень напряженная ситуация. Рождество - это время, когда важно встретиться с семьей. Моей маме очень плохо, она не может ходить. Ей нужна помощь по дому Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции
Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции

"Было так плохо, что я попросил ампутировать ноги": как живет звезда Аргентины Батистута

ФОТО: gabrielbatistutaok/Instagram

После Марадоны, но до Месси у Аргентины именно Габриэль Батистута был главной звездой аргентинского футбола. Как сейчас живет чемпион Италии и дважды обладатель Кубка Америки, решил изучить портал "Чемпионат".

"Он невероятный профессионал, который на самом деле не любит футбол. Уходя со стадиона, он не хочет, чтобы футбол касался других сторон его жизни. Он очень чувствительный и умный человек. Когда мы работали над книгой, он приехал ко мне в офис и целых пять дней рассказывал о своей семье и жизни в Аргентине. Но когда речь зашла о футболе и его карьере, он замолчал и сказал лишь: "Вон там записи, посмотри"".

Так о Батистуте сказал журналист Алессандро Риальти, помогавший футболисту с написанием автобиографии. Батигол (прозвище Батистуты) не был фанатом футбола, но благодаря ему сама игра стала популярнее. Он трудился, он сражался на поле, а не особо любимый им футбол, дал нападающему яркую карьеру и большие деньги, забрав взамен здоровье.

"Лодыжка всегда была моим слабым местом, – рассказывал Габриэль в интервью для La Nacion. – Каждый день моей карьеры она болела, но это меня не останавливало, я продолжал идти. Старшие коллеги знают, что у меня болела лодыжка, но они не знают, что боль преследовала меня каждый день. Такая боль, когда вы пытаетесь встать с постели и не знаете, что почувствуете. Вы задаётесь вопросом: это будет сильная боль или небольшая? Позволит ли вам боль пойти в ванную. Вот какая она была. Я помню эту боль, помню, как ноет нога… Но я хотел добиться успеха и не мог расслабиться. Мне приходилось требовать от себя большего. Делать и делать это снова. У меня был такой менталитет, что ни боль, ни чувство неудачи не одолевали меня".

Но даже несмотря на лодыжку, Батистута добивался самых высоких целей. Пик карьеры аргентинца связан с итальянской "Фиорентиной". О том, насколько своим он стал для Флоренции, говорит, например, то, как в 2019 году клуб отметил полувековой юбилей футболиста. На центральной площади собрались шесть тысяч человек. Для них Батигол остался кумиром и спустя почти 20 лет после ухода из "Фиорентины".

Батистута переехал из Аргентины в Италию в 22 года. Перед этим его сборная выиграла Кубок Америки, а сам молодой нападающий, с ходу стал лучшим бомбардиром турнира. Фанаты "Фиорентины" не сразу приняли новичка, он долго адаптировался и не сразу начал забивать. Красивая техника аргентинца не очаровывала. Но потом болельщики поняли, что команда получила топ-игрока: умение завершать атаки невероятным по силе ударом, скоростно-силовые качества и завидная работоспособность сделали Батистуту одним из лучших нападающих мира.

Когда "Фиорентина" по итогам сезона 1992/1993 вылетела в Серию В, аргентинец остался в команде, несмотря на большое количество предложений. Это только укрепило любовь фанатов. "Фиалки" быстро вернулись в Серию А, а в сезоне 1994/1995 Батигол стал лучшим бомбардиром чемпионата. Его связка с Руем Коштой была, возможно, самой яркой в Италии – аргентинец при содействии португальского плеймейкера забил 26 голов.

В сезоне 1995/1996 Батистута наконец-то выиграл трофей с "Фиорентиной" – Кубок Италии. Потом стал обладателем и Суперкубка Италии. Вклад Габриэля сложно переоценить: он стал лучшим бомбардиром и в этом турнире, забив восемь голов.

К чемпионству с "фиалками" Батистута был близок в сезоне 1998/1999. Тогда "Фиорентина" под руководством Джованни Трапаттони показывала в первом круге прекрасный футбол с Батиголом, Коштой и бразильцем Эдмундо, которому за дикий характер дали прозвище Скотина. К перерыву Батистута забил 17 мячей, а "Фиорентина" стала "зимним чемпионом". Но во второй части сезона клуб сдал. Габриэль получил травму, Эдмундо сбежал развлекаться на карнавал в Бразилию, а состав команды не был достаточно сильным, чтобы компенсировать потерю двух ценных игроков. Потом оба вернулись на поле, причём аргентинец с недолеченным повреждением, тем не менее "фиалки" завершили чемпионат лишь на третьем месте.

Но Батистута все-таки стал чемпионом Италии. В 2000 году, после девяти лет во Флоренции, где ему поставили памятник при жизни, Габриэль решился сменить команду - принял предложение "Ромы". Аргентинца продали за сумму, равную примерно € 36 млн. В первый же сезон в Риме Батигол и взял золото Серии А, наколотив 20 мячей. Батистута вспоминал о своем трансфере в фильме El Numero Nueve:

"Я травмировал колено, а мой напарник летит на карнавал, несмотря на важность момента. Причем руководство разрешило ему уехать. Я посчитал это предательством. Остался во Флоренции и бился за нее, но история с карнавалом положила конец моему пути в "Фиорентине". Поэтому я ушёл в "Рому"".

Не менее впечатляющей получилась и карьера Батистуты в сборной Аргентины. Он завоевал два Кубка Америки (1991, 1993), сыграл на трех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002). На первом из них взял "Бронзовую бутсу" (4 гола), играя вместе с Диего Марадоной, а на втором – "Серебряную" (5 голов). Всего за сборную Габриэль забил 54 мяча. Был лучшим снайпером, пока его рекорд не побил Лео Месси.

Батистута доигрывал в Катаре, а в 2005 году повесил бутсы на гвоздь. Больше справляться с болью он не мог. Ситуация становилась все хуже – Габриэль постоянно принимал огромное количество болеутоляющих.

"Как только я закончил карьеру, обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Кость на кости, вес 86-87 кг: малейшее движение превращалось в муку. Та же проблема, что и у Марко ван Бастена, который сказал футболу "хватит" в 28 лет. Иногда я не мог встать с постели. Плакал от злости и говорил себе: "Так больше продолжаться не может". Мне стало плохо. Так плохо, что я пошел к своему другу-врачу и попросил его ампутировать мне ноги. Я молил, настаивал, сказав, что это больше не жизнь. Операция была решением, которое я обдумывал по крайней мере 6-7 лет. Посмотрим, смогу ли я ходить как нормальный человек", – говорил аргентинец в интервью Corriere della Sera в октябре 2019-го.

В 50 лет Батистута перенес операцию по протезированию голеностопного сустава в швейцарской клинике. Теперь у Габриэля протез на левой лодыжке. Экс-нападающий признавался, что боль оставила его в покое.

Кажется, операция вернула Батигола к нормальной жизни. Он появляется на различных мероприятиях, например, недавно был гостем турнира по гольфу. А еще легендарный нападающий заявлял о том, что хочет стать тренером. Правда, разговоры об этом идут уже несколько лет, но о Батистуте-тренере мир пока так и не услышал. Хотя в этом году писали, что Габриэль отправился в США, чтобы договориться о работе главным тренером какого-нибудь клуба MLS. Но почему-то не сумел. Возможно, аргентинец так и не может заставить себя смотреть много футбола.


НАВЕРХ
Back