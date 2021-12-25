"Было так плохо, что я попросил ампутировать ноги": как живет звезда Аргентины Батистута

Но даже несмотря на лодыжку, Батистута добивался самых высоких целей. Пик карьеры аргентинца связан с итальянской "Фиорентиной". О том, насколько своим он стал для Флоренции, говорит, например, то, как в 2019 году клуб отметил полувековой юбилей футболиста. На центральной площади собрались шесть тысяч человек. Для них Батигол остался кумиром и спустя почти 20 лет после ухода из "Фиорентины".

Батистута переехал из Аргентины в Италию в 22 года. Перед этим его сборная выиграла Кубок Америки, а сам молодой нападающий, с ходу стал лучшим бомбардиром турнира. Фанаты "Фиорентины" не сразу приняли новичка, он долго адаптировался и не сразу начал забивать. Красивая техника аргентинца не очаровывала. Но потом болельщики поняли, что команда получила топ-игрока: умение завершать атаки невероятным по силе ударом, скоростно-силовые качества и завидная работоспособность сделали Батистуту одним из лучших нападающих мира.

Когда "Фиорентина" по итогам сезона 1992/1993 вылетела в Серию В, аргентинец остался в команде, несмотря на большое количество предложений. Это только укрепило любовь фанатов. "Фиалки" быстро вернулись в Серию А, а в сезоне 1994/1995 Батигол стал лучшим бомбардиром чемпионата. Его связка с Руем Коштой была, возможно, самой яркой в Италии – аргентинец при содействии португальского плеймейкера забил 26 голов.

В сезоне 1995/1996 Батистута наконец-то выиграл трофей с "Фиорентиной" – Кубок Италии. Потом стал обладателем и Суперкубка Италии. Вклад Габриэля сложно переоценить: он стал лучшим бомбардиром и в этом турнире, забив восемь голов.

К чемпионству с "фиалками" Батистута был близок в сезоне 1998/1999. Тогда "Фиорентина" под руководством Джованни Трапаттони показывала в первом круге прекрасный футбол с Батиголом, Коштой и бразильцем Эдмундо, которому за дикий характер дали прозвище Скотина. К перерыву Батистута забил 17 мячей, а "Фиорентина" стала "зимним чемпионом". Но во второй части сезона клуб сдал. Габриэль получил травму, Эдмундо сбежал развлекаться на карнавал в Бразилию, а состав команды не был достаточно сильным, чтобы компенсировать потерю двух ценных игроков. Потом оба вернулись на поле, причём аргентинец с недолеченным повреждением, тем не менее "фиалки" завершили чемпионат лишь на третьем месте.

Но Батистута все-таки стал чемпионом Италии. В 2000 году, после девяти лет во Флоренции, где ему поставили памятник при жизни, Габриэль решился сменить команду - принял предложение "Ромы". Аргентинца продали за сумму, равную примерно € 36 млн. В первый же сезон в Риме Батигол и взял золото Серии А, наколотив 20 мячей. Батистута вспоминал о своем трансфере в фильме El Numero Nueve: