СМИ: из-за авиаударов США чаще гибнут мирные жители, чем об этом сообщается

Особенно страшно, что ни в одном случае, изученном журналистами, военные не понесли наказания - комиссия не нашла нарушений в их действиях. Лишь в единичных случаях родственникам погибших выплачивали компенсацию.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан объяснил, что "ошибки случаются даже с лучшими технологиями", но военные "изо всех сил работают, чтобы избежать их в дальнейшем, и сожалеют о каждой потерянной невинной жизни". Офицер добавил, что потери среди гражданских невыгодны самим американцам, поскольку помогают террористам в распространении пропаганды и вербовке новых последователей.

Журналисты NYT решили не полагаться только на слова военных. Они изучили рассекреченные документы, посетили места боевых действий, и опросили выживших после американских ракетных ударов. И было установлено несоответствие между официальными данными (1417 погибших гражданских в результате воздушных налетов в Ираке и Сирии, около двухсот погибших гражданских в Афганистане с 2018 года) и реальностью. Выяснилось, что военные не включали в статистику сотни случаев, когда расследование велось поверхностно, и маркировали их как неподтвержденные.

Какие ошибки допускали американские военные

Конечно, практически невозможно вести войну против ИГИЛ без потерь среди гражданских. Но, как утверждают исследователи, количество случайных жертв превышает разумные пределы, их нельзя оправдать никакими военными успехами.

Одной из причин этого может быть особенность мышления под названием confirmation bias ("склонность к подтверждению своей точки зрения"), когда человек больше доверяет информации, которая подтверждает уже сложившееся у него мнение - и, наоборот, не уделяет достаточно внимания тому, что противоречит его позиции.

Пребывая в плену собственной предвзятости, военные склонны предполагать, что это террористы, даже, если у них были основания для сомнений. Например, группу людей, едущих к месту недавней бомбежки, по умолчанию принимали за бойцов ИГИЛ, а не за спасателей - и накрывали их повторным авиаударом. Группу друзей-мотоциклистов считали радикалами на задании, потому что они якобы передвигались особым строем.

В других случаях к дополнительным жертвам приводили поверхностные наблюдения: сотрудники докладывали, что в зоне удара нет гражданских, но при этом упускали из виду спрятавшихся людей. Несмотря на якобы самые передовые устройства слежения, военные часто снимали зону предстоящей атаки на протяжении всего нескольких секунд.

Запись не позволяла увидеть людей под прикрытием листвы, алюминия или брезента. Больше чем в половине случаев мирные жители погибали, случайно заходя на территорию, которую американцы одобрили для обстрела.