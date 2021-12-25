Сб, 25.12.2021
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Диана Пирагс, певица

СМИ: из-за авиаударов США чаще гибнут мирные жители, чем об этом сообщается

ФОТО: REUTERS/Khaled Abdullah

США проводит операции против "Исламского государства" на территории Афганистана, Ирака, Сирии и некоторых других государств с 2014 года. Еще на этапе планирования кампании тогдашний президент Барак Обама, заявлял, что благодаря новейшим военным технологиям американцы смогут нападать на врага с потрясающей точностью, что позволит избегать ненужных потерь среди собственных военных и гражданского населения. Однако семь с лишним лет спустя журналисты выяснили, что оптимистичные прогнозы Обамы и высшего командования не оправдались. 

От действий американских военных - из-за недостаточной точности оружия или ошибок разведки - гибнут тысячи мирных жителей, а Пентагон старается это скрыть. Портал "Медуза" рассказал о расследовании The New York Times и смертельной халатности войск США.

В ходе военной кампании США против ИГИЛ Пентагон собирал информацию обо всех авиаударах и их последствиях на Ближнем Востоке в засекреченный архив. Журналисты The New York Times несколько лет подавали запросы на рассекречивание этого архива. Из документов стало известно, например, о том случае, когда Управление специальных операций ошибочно определило расположение трех плацдармов террористов в Сирии.

Было сообщено об успехе миссии и гибели 85 боевиков, но, на самом деле, американцы атаковали с воздуха обычную деревню и убили более 120 мирных жителей.

В другом случае в Ираке военные предположили, что автомобиль с тонированными стеклами начинен взрывчаткой и нанесли по нему авиаудар. Позже выяснилось, что в машине оказалась обычная семья из двоих взрослых и двоих детей.

По данным более чем 1300 отчетов о потерях среди гражданского населения, полученных журналистами, рождается вывод, что подобные ситуации носят систематический характер. Войну против ИГИЛ подается как прогрессивное противостояние добра и зла. Но, на самом деле, ошибки разведки, спешка и безразличие к чужим жизням приводят к гибели тысяч невинных людей, в том числе детей.

Особенно страшно, что ни в одном случае, изученном журналистами, военные не понесли наказания - комиссия не нашла нарушений в их действиях. Лишь в единичных случаях родственникам погибших выплачивали компенсацию.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан объяснил, что "ошибки случаются даже с лучшими технологиями", но военные "изо всех сил работают, чтобы избежать их в дальнейшем, и сожалеют о каждой потерянной невинной жизни". Офицер добавил, что потери среди гражданских невыгодны самим американцам, поскольку помогают террористам в распространении пропаганды и вербовке новых последователей.

Журналисты NYT решили не полагаться только на слова военных. Они изучили рассекреченные документы, посетили места боевых действий, и опросили выживших после американских ракетных ударов. И было установлено несоответствие между официальными данными (1417 погибших гражданских в результате воздушных налетов в Ираке и Сирии, около двухсот погибших гражданских в Афганистане с 2018 года) и реальностью. Выяснилось, что военные не включали в статистику сотни случаев, когда расследование велось поверхностно, и маркировали их как неподтвержденные.

Какие ошибки допускали американские военные

Конечно, практически невозможно вести войну против ИГИЛ без потерь среди гражданских. Но, как утверждают исследователи, количество случайных жертв превышает разумные пределы, их нельзя оправдать никакими военными успехами.

Одной из причин этого может быть особенность мышления под названием confirmation bias ("склонность к подтверждению своей точки зрения"), когда человек больше доверяет информации, которая подтверждает уже сложившееся у него мнение - и, наоборот, не уделяет достаточно внимания тому, что противоречит его позиции.

Пребывая в плену собственной предвзятости, военные склонны предполагать, что это террористы, даже, если у них были основания для сомнений. Например, группу людей, едущих к месту недавней бомбежки, по умолчанию принимали за бойцов ИГИЛ, а не за спасателей - и накрывали их повторным авиаударом. Группу друзей-мотоциклистов считали радикалами на задании, потому что они якобы передвигались особым строем.

В других случаях к дополнительным жертвам приводили поверхностные наблюдения: сотрудники докладывали, что в зоне удара нет гражданских, но при этом упускали из виду спрятавшихся людей. Несмотря на якобы самые передовые устройства слежения, военные часто снимали зону предстоящей атаки на протяжении всего нескольких секунд.

Запись не позволяла увидеть людей под прикрытием листвы, алюминия или брезента. Больше чем в половине случаев мирные жители погибали, случайно заходя на территорию, которую американцы одобрили для обстрела.

Порой военные сознательно действовали избыточно: использовали более мощное оружие, чтобы сэкономить ракеты c точечным наведением. В результате вместо одной машины с предполагаемым террористом в 2016 году в Мосуле взорвали три, в том числе с гражданскими пассажирами. В других случаях бомбы вовсе не достигали цели: например, в апреле 2016 года сообщили об убийстве известного вербовщика ИГИЛ Нила Пракаша, а несколько месяцев спустя его задержали на границе между Сирией и Турцией.

Как командование скрывает эти ошибки

Практически все документы с информацией о гибели невинных людей в результате атак войск США были строго засекречены, журналисты добились получения 1311 из как минимум 2866 известных им отчетов. Судебные слушания по поводу обнародования всех материалов начались в 2017 году и продолжаются до сих пор.

Однако даже рассекреченные документы не дают картину полностью - например, в 2018 году военные не включили в отчет выводы проверяющего из университета Комитета начальников штабов и национальной обороны. Тот предположил, что командование считает оправданными все случаи, когда атака была санкционирована, но игнорирует ошибки, допущенные на этапе принятия решений о проведении этих операций.

В документах Пентагона утверждается, что в 27% атак, затронувших гражданское население, пострадали дети. По данным NYT, этот показатель составляет не менее 62%. В 40% случаев раненые получали инвалидность, о чем умолчали военные следователи.

Часто расследованием спорных эпизодов занималась та же команда, которая производила бомбардировку, что ставит под сомнение непредвзятость американцев. Такой подход объясняет поверхностность отчетов, в которых данные о жертвах часто занижаются или просто вымарываются. Из 1311 проведенных Пентагоном проверок следователи лишь один раз побывали на месте атаки, а еще в двух случаях опросили пострадавших.

В обязанности ударных ячеек входит оценка того, насколько потенциальные потери среди гражданских пропорциональны поставленной цели — например, ликвидировать известного террориста или уничтожить склад оружия. Теоретически подробная подготовка может минимизировать риск настолько, что бомбардировка уничтожит лишь нужное помещение, оставив остальное здание нетронутым.

Однако в реальности решения часто принимаются поспешно. Нигде не уточняется, как аналитики определяют допустимость гражданских потерь в зависимости от стратегической важности миссии. В ходе битвы за Мосул в Ираке летом и осенью 2017 года военные полностью уничтожили трехэтажный дом, где скрывались три семьи. После первого удара американцы снова атаковали здание, хотя уже тогда видели рядом как минимум четырех маленьких детей. Ударная ячейка не сообщила о гражданских в окрестностях. Позже участники операции сослались на то, что угол съемки дрона "затруднял обзор". Выживший мужчина, у которого погибли жена, сын и дочь, назвал действия военных "не освобождением, а уничтожением".


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