"Летом казалось, что пандемии конец" - латвиец из Британии открыто о влиянии Covid-19 на быт
СТАТЬЮ
Паул (имя изменено) уже более двух лет живет в городе Гул, расположенном в Восточном Йоркшире. Он рассказал порталу Apollo.lv о том, каковы его будни за рубежом, учитывая распространение Covid-19 в Великобритании.
Мир захвачен Covid-19 уже около двух лет, но Паул этим летом в первый раз с начала пандемии почувствовал, что жизнь, понемногу, возвращается в норму.
Сейчас тоже похоже, но летом казалось, что вся эта "ковидная" история подойдет к концу", - говорит Паул.
Но радость была короткой, с приходом осени все началось по новой. "Ожидания были большие, но осенью вернулась та ситуация, в которой мы уже были. Меня это, правда, не особо волнует, не ощущаю влияние пандемии на свою жизнь".
Нынешние ограничения
Паул рассказывает, что в ночных клубах, ресторанах и барах проверяют Covid-сертификаты. "Мне лично это не мешает. Но наблюдал, что в некоторых местах люди не носят маски на лицах. Даже в парикмахерской, которую я посещаю".
Он отмечает, что сам до этого проблем с ограничениями. Но признается, что его раздражает, что Covid-тесты должны делать и вакцинированные. "Для меня это много что меняет - в аэропорт надо приехать сильно раньше, чтобы успеть сделать тест и дождаться результата".
Также Паул рассказал, что работодатели в Великобритании не заставляют вакцинироваться от Covid-19. Он признает, что действия правительств Великобритании и Латвии в вопросах Covid-19 сильно отличаются.
Он отметил, что его друзья не всегда с пониманием относятся к ограничениям.
"Не слышал ни одного аргумента, почему, например, не нужно вакцинироваться или что-то еще. Иногда кажется, что я единственный человек, который верит науке, а не читает "желтые" СМИ", - говорит Паул.
Он говорит, что работает со многими другими латвийцами, которые очень критично оценивают все решения правительства по Covid-19.
Страх от омикрон-штамма
Паул испытывает определенное напряжение в связи с распространением омикрон-штамма в Великобритании. "Можно ощущать стресс правительства, потому что нет желания вводить локдаун - это было бы экономически невыгодно".
По его словам, в связи с омикроном, правительство Великобритании решило о введение плана Б.
Главная цель - защита работников здравоохранения, потому что, как и в Латвии, больницы Великобритании переполнены.
"В обществе тоже ощущается напряжение, потому что многие люди волнуются об опасности омикрона, что скоро какие-то услуги могут быть ограничены. Появились разговоры, что сертификат нужен будет везде", - объясняет Паул.
На данный момент, в Великобритании Covid-сертификат нужно показывать в ночных клубах; мероприятиях в помещении, если число участников превышает 500; мероприятиях на открытом воздухе, если число участников превышает 4000.
Как Covid-19 влияет на быт?
Паул рассказал, что он не ощущает сильно усиленных Covid-ограничений. "Было время, когда с лето до 30 ноября могли ходить без масок, но сейчас их снова ввели".
По его словам, по сравнению с Латвии, быт Великобритании более открыт. "В Латвии ограничения намного строже, чем в Великобритании".
Как правительство коммуницирует с обществом?
Паул рассказал, что правительство Великобритании подготовило много информации, которая доступна на разных языках.
Сложно ориентироваться в таком широком пласте информации, поэтому я больше читают СМИ", - объяснил Паул.
Он рассказал, что в Великобритании на улицах размещено много афиш, которые содержат актуальную информацию о Covid-19.