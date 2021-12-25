"Летом казалось, что пандемии конец" - латвиец из Британии открыто о влиянии Covid-19 на быт

Паул (имя изменено) уже более двух лет живет в городе Гул, расположенном в Восточном Йоркшире. Он рассказал порталу Apollo.lv о том, каковы его будни за рубежом, учитывая распространение Covid-19 в Великобритании.

Мир захвачен Covid-19 уже около двух лет, но Паул этим летом в первый раз с начала пандемии почувствовал, что жизнь, понемногу, возвращается в норму.

"Не надо было носить маски, соблюдать какие-то ограничения. Было ощущение, что все в порядке. Полные улицы людей.

Сейчас тоже похоже, но летом казалось, что вся эта "ковидная" история подойдет к концу", - говорит Паул.

Но радость была короткой, с приходом осени все началось по новой. "Ожидания были большие, но осенью вернулась та ситуация, в которой мы уже были. Меня это, правда, не особо волнует, не ощущаю влияние пандемии на свою жизнь".

Нынешние ограничения

Паул рассказывает, что в ночных клубах, ресторанах и барах проверяют Covid-сертификаты. "Мне лично это не мешает. Но наблюдал, что в некоторых местах люди не носят маски на лицах. Даже в парикмахерской, которую я посещаю".

"Абсолютно все места и услуги открыты для людей. Например, в фитнес-залах люди могут заниматься без масок", - рассказывает Паул.

Он отмечает, что сам до этого проблем с ограничениями. Но признается, что его раздражает, что Covid-тесты должны делать и вакцинированные. "Для меня это много что меняет - в аэропорт надо приехать сильно раньше, чтобы успеть сделать тест и дождаться результата".

Также Паул рассказал, что работодатели в Великобритании не заставляют вакцинироваться от Covid-19. Он признает, что действия правительств Великобритании и Латвии в вопросах Covid-19 сильно отличаются.

Он отметил, что его друзья не всегда с пониманием относятся к ограничениям.

"Конечно, бывали конфликтные ситуации, однако, так происходит во всем мире, не только Великобритании и Латвии".

"Не слышал ни одного аргумента, почему, например, не нужно вакцинироваться или что-то еще. Иногда кажется, что я единственный человек, который верит науке, а не читает "желтые" СМИ", - говорит Паул.

Он говорит, что работает со многими другими латвийцами, которые очень критично оценивают все решения правительства по Covid-19.

Страх от омикрон-штамма

Паул испытывает определенное напряжение в связи с распространением омикрон-штамма в Великобритании. "Можно ощущать стресс правительства, потому что нет желания вводить локдаун - это было бы экономически невыгодно".

По его словам, в связи с омикроном, правительство Великобритании решило о введение плана Б.

"Это означает, что нам нужно снова носить маски на лице и будут усиленные ограничения".

Главная цель - защита работников здравоохранения, потому что, как и в Латвии, больницы Великобритании переполнены.

"В обществе тоже ощущается напряжение, потому что многие люди волнуются об опасности омикрона, что скоро какие-то услуги могут быть ограничены. Появились разговоры, что сертификат нужен будет везде", - объясняет Паул.

На данный момент, в Великобритании Covid-сертификат нужно показывать в ночных клубах; мероприятиях в помещении, если число участников превышает 500; мероприятиях на открытом воздухе, если число участников превышает 4000.

Как Covid-19 влияет на быт?

Паул рассказал, что он не ощущает сильно усиленных Covid-ограничений. "Было время, когда с лето до 30 ноября могли ходить без масок, но сейчас их снова ввели".

"И на моем рабочем месте практически все работники носят маски на лице. Правда, каждое предприятие решает само - носить маски или нет", - объясняет Паул.

По его словам, по сравнению с Латвии, быт Великобритании более открыт. "В Латвии ограничения намного строже, чем в Великобритании".

Как правительство коммуницирует с обществом?

Паул рассказал, что правительство Великобритании подготовило много информации, которая доступна на разных языках.

"Для меня наибольшие проблемы доставил поиск официальных решений на сайте правительства, потому что там сложно что-то найти.

Сложно ориентироваться в таком широком пласте информации, поэтому я больше читают СМИ", - объяснил Паул.