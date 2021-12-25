Сб, 25.12.2021
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Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции

Видео ⟩ Папа римский в рождественской речи призывает к диалогу

ФОТО: AP/Scanpix

Папа римский Франциск в субботу, 25 декабря, в традиционной рождественской речи Urbi et orbi ("Городу и миру") призвал к диалогу и на личном, и на политическом уровне во время, когда из-за пандемии усиливается изоляция.

Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, папа римский сказал, что "в это время пандемии (...) наши способности создавать социальные отношения подвергаются очень сильной проверке. Растет тенденция к изоляции, к тому, чтобы все делать своими силами, прекратить пытаться контактировать с другими и делать вещи вместе".

"И на международном уровне есть риск избегания диалога, риск, что этот кризис приведет к использованию коротких путей, а не более длинных путей диалога", - сказал Франциск.

"Однако только пути диалога могут привести к решению конфликта и к пользе для всех долгосрочной перспективе", - отметил папа римский.

Он также указал, что во всем мире "мы продолжаем быть свидетелями конфликтов, кризисов и несогласий. Кажется, что они никогда не закончатся, сейчас мы их только замечаем. Мы уже так сильно привыкли к ним, что на огромные трагедии молча не обращается внимание".

Папа римский упомянул конфликты в Сирии, Ираке, Йемене и других странах мира.

Франциск также призвал "не допустить новых вспышек в долго тлеющем конфликте в Украине".


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