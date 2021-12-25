"Осталась одна с запеченной курицей, картошкой и капустой". Пользователи соцсетей - о своем Рождестве

"Я очень сожалею по поводу того, что моя семья по традициям стала настолько американизирована, особенно в это время года, на Рождество. Вам не кажется странным открывать подарки 25-го числа?"

es ļoti nožēloju to, ka manā ģimenē saistībā ar tradīcijām kļuvām tik amerikanizēti, it īpaši ap šo gada laiku ziemassvētkos. jums tas piemēram neliekas dīvaini atvērt dāvanas 25. datumā? — svētā marija ❄️⛄️ (@mvji_00) December 24, 2021

"Под елкой встретил это праздничное чудо. Охраняет как елку, так и подарки".

Twitter kaķi. Zem egles sastapu šo svētku brīnumu. Sargā gan egli, gan arī dāvanas. 🎄🎁 pic.twitter.com/cCt87zCMPM — Armands Onzuls (@ArmandsOnzuls) December 24, 2021

"Конечно, люди ждут, что ВСЯ сфера обслуживания будет работать в государственный праздник, так как... им выходные не полагаются?"

Protams, ka cilvēki sagaida, ka VISA apkalpojošā sfēra strādās valsts svētkos, jo… viņiem nepienākas brīvdienas? Pasūti savas dāvanas laicīgi un ļauj visiem baudīt brīvo laiku. pic.twitter.com/yDG3lXntAH — Sigita ❤️🏳️‍🌈 #getvaccinated (@SOZvejniece) December 24, 2021

"Один ребенок распсиховался и сорвался с места, второй отрезал кусок торта и пропал в своей комнате, я осталась с запеченной курицей, картошкой и капустой одна. Поем, налеплю пироги. Пойду запаковывать подарки. И надеюсь, что первый ребенок будет спать до утра (хахаха).

Viens bērns sapsihojās un atlūza, otrs nogrieza gabalu kūkas un pazuda savā istabā, es paliku ar vistas cepeti, kartupeļiem un kāpostiem viena. Paēdīšu, salipināšu pīrāgus. Iešu iesaiņot dāvanas. Un cerams, ka pirmais bērns gulēs līdz rītam (hahaha). — Egita no Virtuves (@Egitazz) December 24, 2021

"Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю ценить подарки, которые можно использовать в быту. Вот подружка подарила самодельный шоколад, а на работе в этом году в топе фрукты/орехи в шоколаде. Календари тоже круто, но их съесть нельзя".

Jo vecāka es palieku, jo vairāk novērtēju dāvanas, kuras var izmantot ikdienā. Lūk, draudzene uzdāvināja paštaisītu šokolādi, bet darbā šogad topā augļi/rieksti šokolādē. Kalendāri arī ir forši, bet tos nevar apēst. :( — Zane Skujiņa (@ZaniteSkujina) December 24, 2021

"В детстве: вау, Рождество, подарочки, как круто! От 15 до 30 лет: фуй, праздник - overrated культ потребления. После 33: мм, Рождество, подарочки".