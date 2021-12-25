Сб, 25.12.2021
Это очень напряженная ситуация. Рождество - это время, когда важно встретиться с семьей. Моей маме очень плохо, она не может ходить. Ей нужна помощь по дому Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции
Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции

"Осталась одна с запеченной курицей, картошкой и капустой". Пользователи соцсетей - о своем Рождестве

Пешеходная улица в Огре ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В рождественский вечер семья собирается за столом, чтобы провести время вместе и устроить праздничный ужин, однако не все происходит так, как было запланировано. Пользователи соцсетей рассказывают о своем празднике.

"Я очень сожалею по поводу того, что моя семья по традициям стала настолько американизирована, особенно в это время года, на Рождество. Вам не кажется странным открывать подарки 25-го числа?"

"Под елкой встретил это праздничное чудо. Охраняет как елку, так и подарки".

"Конечно, люди ждут, что ВСЯ сфера обслуживания будет работать в государственный праздник, так как... им выходные не полагаются?"

"Один ребенок распсиховался и сорвался с места, второй отрезал кусок торта и пропал в своей комнате, я осталась с запеченной курицей, картошкой и капустой одна. Поем, налеплю пироги. Пойду запаковывать подарки. И надеюсь, что первый ребенок будет спать до утра (хахаха).

"Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю ценить подарки, которые можно использовать в быту. Вот подружка подарила самодельный шоколад, а на работе в этом году в топе фрукты/орехи в шоколаде. Календари тоже круто, но их съесть нельзя".

"В детстве: вау, Рождество, подарочки, как круто! От 15 до 30 лет: фуй, праздник - overrated культ потребления. После 33: мм, Рождество, подарочки".


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