"Осталась одна с запеченной курицей, картошкой и капустой". Пользователи соцсетей - о своем Рождестве

"Я очень сожалею по поводу того, что моя семья по традициям стала настолько американизирована, особенно в это время года, на Рождество. Вам не кажется странным открывать подарки 25-го числа?"
"Под елкой встретил это праздничное чудо. Охраняет как елку, так и подарки".
"Конечно, люди ждут, что ВСЯ сфера обслуживания будет работать в государственный праздник, так как... им выходные не полагаются?"
"Один ребенок распсиховался и сорвался с места, второй отрезал кусок торта и пропал в своей комнате, я осталась с запеченной курицей, картошкой и капустой одна. Поем, налеплю пироги. Пойду запаковывать подарки. И надеюсь, что первый ребенок будет спать до утра (хахаха).
"Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю ценить подарки, которые можно использовать в быту. Вот подружка подарила самодельный шоколад, а на работе в этом году в топе фрукты/орехи в шоколаде. Календари тоже круто, но их съесть нельзя".
"В детстве: вау, Рождество, подарочки, как круто! От 15 до 30 лет: фуй, праздник - overrated культ потребления. После 33: мм, Рождество, подарочки".