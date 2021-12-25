Жители против охранников: конфликты во время проверки сертификатов возникают все чаще

По его словам, сейчас конфликты различного вида с работниками охранной компании происходят часто,

даже гораздо чаще, чем до введения ковид-сертификатов.

"Часто происходят конфликты или обвинения в том, что взрослый с сертификатом не может взять с собой в магазин ребенка старше 12 лет без сертификата", - рассказал Теринкс. Кроме того, бывают обвинения в том, что не впускают ребенка, у которого есть сертификат, но нет удостоверения личности.

Также часто встречаются лица, которые хотят в виде подтверждающего личность документа использовать не паспорт или ID-карту, а водительские права или другой документ, признал Теринкс.

"Часто пытаются зайти люди, получившие всего одну вакцину, в связи с чем сертификат не работает, а человек пытается убедить в том, что он вакцинирован. Также происходят попытки показать результаты анализов, результаты самотеста или что-то еще. И после отказа пропустить часть людей становится агрессивными и громко выражают эмоции - обзывают охранников, магазин или правительство", - рассказал руководитель Koblenz drošība.

По его словам, обычно претензии ограничиваются словесными обвинениями, написанием жалоб в магазины или руководству охраны, но происходят и конфликты с применением силы, были нападения как на охранников, так и на персонал больницы.

Есть и отдельная категория жителей, которых Теринкс назвал "магазинными мошенниками". "Те, кто пытается на скорости или при помощи мошенничества попасть в помещение: забежать в магазин и скрыться между полками, войти через служебный вход, выдать себя за поставщика или работника магазина, пробраться через очередь, обойти барьеры или ограждения или что-то подобное", - отметил Теринкс.

Кроме того, в последнее время очень активными стали различные провокаторы. Среди них - как ковид-отрицатели и противники вакцинации, так и те, кто в соцсетях посмотрел, чаще всего, снятые в России видео, на которых человек снимает на видео и провоцирует персонал и охранников магазина.

"Такие лица, отправляясь в магазин, снимают видео или делают трансляцию в соцсетях, вызывают конфликт, после этого выражают обвинения или протесты, или же просто пытаются выделиться", - рассказал Теринкс.

Глава компании отметил, что Koblenz drošība обучает своих сотрудников охраны, как не поддаваться на провокации и решать конфликт спокойным путем. "В то же время мы учим работников, что честь сотрудника охраны Koblenz drošība затрагивать нельзя, и личные обвинения или нападения нельзя оставлять без внимания", - пояснил Теринкс, призвав жителей к понимаю во время выполнения охранниками их служебных обязанностей.

В свою очередь директор департамента охраны охранной компании Grifs AG Гунтис Пасторс признал, что конфликтные ситуации, когда в место торговли хочет попасть лицо без ковид-сертификата, возникают по несколько раз в день. "В самом начале, когда начали проверку сертификатов, конфликтных ситуаций было очень много, сейчас уже меньше, так как люди привыкли, куда можно идти без сертификатов, а куда нет", - сказал Пасторс.

Кроме того, происходят и случаи, когда лица хотят пройти в место торговли, возможно, с чужим сертификатом.

"Например, показывают сертификат, личные данные на котором не совпадают с теми, что на удостоверении личности, паспорте, ID-карте. Человека не пропускают и предупреждают, что так поступать нельзя", - сказал Пасторс.